Nguồn cung dồi dào, giá thịt heo duy trì ở mức thấp

Thịt heo bày bán dồi dào tại chợ Tân An.





Giá ổn định

Ðầu năm 2022 đến nay, giá heo hơi tại vùng ÐBSCL ít biến động. Hồi đầu năm giá heo hơi ở mức 49.000-51.000 đồng/kg, sau đó tăng nhẹ lên 55.000-57.000 đồng/kg trong dịp Tết Nguyên đán 2022 và kéo dài đến đầu tháng 2-2022. Tuy nhiên, sau đó giảm về mức 51.000-54.000 đồng/kg. Ðến những ngày cuối tháng 4-2022 này, giá heo hơi tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh ÐBSCL đã tăng nhẹ 1.000-3.000 đồng/kg và tương đương với mức giá vào dịp Tết Nguyên đán 2022. Dù vậy, nhìn chung giá heo hơi vẫn đang thấp hơn ít nhất khoảng 16.000-17.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, giá bán nhiều loại thịt heo trên thị trường cũng đang thấp hơn ít nhất từ 20.000-40.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

TP Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng ÐBSCL, giá heo ở mức 55.000-57.000 đồng/kg, trong khi cùng kỳ năm trước lên đến 71.000-74.000 đồng/kg. Theo đó giá bán các loại thịt heo đùi, ba rọi và nạc tại nhiều chợ và điểm kinh doanh thịt heo trên địa bàn TP Cần Thơ đang ở mức 100.000-120.000 đồng/kg, trong khi cùng kỳ từ 120.000-150.000 đồng/kg trở lên. Còn sườn non từ 150.000-160.000 đồng/kg, trong khi cùng kỳ có giá trên dưới 190.000 đồng/kg. Theo nhiều doanh nghiệp và tiểu thương kinh doanh thịt heo, giá heo hơi và thịt heo đang thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và ít có biến động trong những tháng đây do nguồn cung dồi dào. Nguyên nhân do trong năm 2021 heo hơi bán được giá cao, người dân và doanh nghiệp phát triển nuôi heo nên bước sang những tháng đầu năm 2022, lượng heo hơi tới lứa xuất bán rất dồi dào. Trong khi đó, sức tiêu thụ thịt heo trên thị trường vẫn chưa phục hồi về mức cao như các năm trước đây khi chưa xảy ra đại dịch COVID-19. Ngoài ra, gần đây người tiêu dùng cũng giảm mua thịt heo vì trên thị trường luôn có nhiều loại cá và thịt để lựa chọn phục vụ cho bữa ăn của gia đình, trong đó có nhiều loại cá bán với giá khá rẻ. Bà Trương Thị Mai, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: “Hiện nay, thịt heo không chỉ được bán tại các chợ, siêu thị và cửa hàng tiện ích mà còn được tiểu thương và hộ dân lập các điểm bán tại nhà và dọc theo các trục đường giao thông, cụm tuyến dân cư. Do vậy, nguồn cung rất dồi dào, thị trường cạnh tranh nên rất khó tăng giá”. Theo bà Mai, gần đây dù giá heo hơi có nhích lên một vài ngàn đồng mỗi ký nhưng bà vẫn cố gắng giữ ổn định giá bán và chấp nhận lời ít một chút nhằm bán được nhiều hàng.

Ðáp ứng nhu cầu thị trường

Nước ta đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh ăn uống, dịch vụ du lịch hồi phục trở lại. Dự báo dịp lễ 30-4 và 1-5, nhu cầu tiêu thụ thịt heo và nhiều loại thực phẩm tươi sống tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng ÐBSCL sẽ tăng. Nhiều tiểu thương và doanh nghiệp kinh doanh thịt heo đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường, tránh thiếu hàng, tăng giá.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ (C.T.C), kiêm Giám đốc Xí nghiệp chế biến thực phẩm 1 thuộc C.T.C, cho biết: “Nhu cầu tiêu thụ thịt heo và các loại thịt gia cầm trong dịp lễ 30-4 và 1-5 có khả năng tăng khoảng 30% so với hiện nay, nhất là dịp lễ này rơi vào các ngày cuối tuần và có tới 4 ngày nghỉ lễ. Lượng khách du lịch đến Cần Thơ dự báo sẽ đông hơn và nhiều gia đình cũng tổ chức các hoạt động ăn uống, đám tiệc. Ðể đảm bảo nguồn thịt heo phục vụ thị trường với mức giá tương đối ổn định so với hiện nay, Công ty đã chủ động liên kết, hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lớn trên địa bàn thành phố và các tỉnh vùng ÐBSCL để chuẩn bị nguồn thịt heo hơn 10 tấn nhằm phục vụ dịp lễ tới đây. Ðồng thời, Công ty cũng chuẩn bị trên 10.000 quả trứng gia cầm và một lượng thịt gia cầm khá lớn để phục vụ nhu cầu thị trường và cung ứng theo đơn đặt hàng của các siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhà hàng và bếp ăn tập thể tại các khu du lịch…”. Theo bà Huỳnh, nguồn cung heo hơi tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL đang rất dồi dào, không lo thiếu hàng và dự báo giá sẽ bình ổn trong dịp lễ sắp tới. Hiện nay, mỗi ngày Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm 1 giết mổ và cung ứng ra thị trường khoảng 550 con heo.

Bà Nguyễn Thị Vân, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Tân An, quận Ninh Kiều, cho biết: “Mỗi ngày tôi bán ra hơn 200kg thịt heo, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Sức tiêu thụ thịt heo tăng nhờ giá rẻ, cũng như do lượng người đi chợ đã đông trở lại chứ không như trước đây vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Với tình hình nguồn cung heo hơi dồi dào, tôi dự toán tới đây giá bán các loại thịt heo sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp”. Còn theo bà Lê Kim Khanh, tiểu thương kinh doanh thịt heo ở Nhà lồng 3, Trung tâm thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, dù sức tiêu thụ thịt heo đã phục hồi trở lại nhưng vẫn còn yếu so với trước khi xảy ra dịch COVID-19. Ðồng thời, do người bán thịt heo cạnh tranh với nhau nên ai cũng cố gắng giữ ổn định giá bán nhằm “giữ chân” khách hàng. Dịp lễ tới đây, sức mua thịt heo dù có tăng nhưng dự báo giá bán nhiều loại thịt heo vẫn tiếp tục bình ổn như hiện nay.