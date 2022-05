Hàng loạt ưu đãi khi tham quan, vui chơi, du lịch, nghỉ dưỡng tại TP.HCM

Tour du lịch mới tại TP.HCM



1. Trải nghiệm mới du lịch bằng trực thăng ngắm Thành phố từ trên cao.

2. Tham quan thành phố bằng xe Hop on Hop off với giá giảm 45% do Công ty Ảnh Việt tổ chức.

3. Tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng qua 10 điểm tham quan trong 4 giờ với giá chỉ 104.000 đồng/khách của City Sightseeing Saigon tổ chức.

4. Tham quan Thành phố trên dòng kênh huyền thoại với giá từ 250.000 đồng/khách do Thuyền Nhiêu Lộc tổ chức.

5. Chèo thuyền Suf - Lướt sông Sài Gòn với giá từ 650.000 đồng/khách do Bến Thành Tourist tổ chức

6. Biệt động Sài Gòn với giá từ 349.000 đồng/khách do Saigontourist, Lữ hành Fiditour, Saco, Chim Cánh Cụt và Hồng Ngọc Hà tổ chức.

7. Cần Giờ - Đảo Thạnh An: Viên ngọc xanh giữa lòng Thành phố giảm 25% do Kiwi Travel tổ chức.

8. Thành phố xanh Thủ Đức với giá giảm 100.000 đồng/khách do TST Tourist tổ chức.

9. Bình Chánh: những điều chưa kể với giá giảm 100.000 đồng/khách Chim Cánh Cụt tổ chức.

10. Sài Gòn rong ca chiều thứ 7 với giá chỉ 369.000 đồng/khách do Saigontourist tổ chức.

11. Hành trình xanh Cần Giờ bằng tàu cao tốc với giá giảm 200.000 đồng/khách do Vietravel tổ chức.

12. Tour liên vùng tham quan Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh với giá giảm 15% do Sài Thành Tourist tổ chức.