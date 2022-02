Ngay đầu năm, một hợp tác xã ở TP.HCM đã có đơn hàng xuất lô mai vàng trị giá 500 triệu

Anh Lê Hữu Thiện - Giám đốc HTX Mai vàng Bình Lợi (Bình Chánh) cho biết, ngày mồng 4 Tết, HTX đã xuất lô mai vàng trị giá 500 triệu đồng.

Khởi hành tốt đẹp ở các hợp tác xã

Theo anh Thiện, HTX Mai vàng Bình Lợi khai trương bứng 100 gốc mai cho một khách hàng tại Cần Thơ. Đây là mai 8 năm tuổi, hoành (chu vi vòng gốc) 30-35cm, cao 1,7-2m, giống mai giảo Thủ Đức. Mỗi cây có giá 5 triệu đồng. "Các cây mai này, sau khi mua về sẽ được đưa vào chậu chuẩn bị cho mùa Tết năm sau" - anh Thiện chia sẻ.

Ông Lê Hữu Thiện - Giám đốc Hợp tác xã Mai vàng Bình Lợi cho biết, ngày mồng 4 Tết, HTX đã xuất lô mai trị giá 500 triệu đồng. Ảnh: Nguyên Vỹ.

Anh Thiện cho biết, diện tích vườn mai này rộng 5ha với khoảng 50.000 cây mai, đang được bán với giá từ 2-5 triệu đồng/cây. "Vườn mai HTX chất lượng bông đạt tỷ lệ đẹp cao nên có nhiều khách hàng chọn mua" - anh Thiện thổ lộ.

Hiện HTX Mai vàng Bình Lợi có tổng diện tích sản xuất là 8ha, giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động. Ngoài ra, HTX đã vận động chia sẻ kinh nghiệm cho 20 hộ trồng mai và cùng Hội Nông dân xã vận động hội viên tham gia tổ hợp tác mai vàng.

Tại Hóc Môn, HTX Thương mại - dịch vụ - sản xuất - nông nghiệp Mai Hoa cũng đã khởi động sản xuất. HTX này đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm rau quả cho nông dân, chủ yếu tập trung ở các xã: Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng, Tân Thới Nhì, Tân Hiệp và Nhị Bình. HTX tạo việc làm thường xuyên cho 25-30 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân 5-6,5 triệu đồng/người/tháng.

Công nhân HTX Rau an toàn Hải nông (Củ Chi, TP.HCM) thu hoạch rau. Ảnh: Trần Đáng

HTX Mai Hoa thường xuyên xây dựng kế hoạch liên kết các hộ nông dân sản xuất rau quả các loại theo tiêu chuẩn VietGAP, ký kết các hợp đồng cung cấp cho siêu thị và bếp ăn công nhân hình thành chuỗi liên kết sản xuất đến tiêu thụ. Qua đó, đã phần nào giúp nông dân tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp với giá cả ổn định, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần tăng trưởng kinh tế cho địa phương và cùng xã, huyện xây dựng thành công NTM giai đoạn duy trì và nâng chất.



Hợp tác xã làm nòng cốt xây dựng nông thôn mới

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX, trong giai đoạn 2016 - 2020, Thường trực Thành ủy TP.HCM, UBND thành phố đã giao 5 huyện trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình HTX nông nghiệp tiên tiến hiện đại liên kết, cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho bà con nông dân.

Theo Ban chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng NTM, với sự hình thành và phát triển của mô hình HTX kiểu mới, trên địa bàn thành phố hình thành chuỗi liên kết "Hộ nông dân - HTX - doanh nghiệp".

Doanh nghiệp (DN) liên kết với nông dân thông qua một mắt xích rất quan trọng, đó chính là HTX. HTX sẽ tổ chức cho nông dân sản xuất, hướng dẫn quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ đầu vào, kiểm soát chất lượng nhằm cung ứng cho DN với số lượng, chủng loại, chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của DN.

Phương thức này giúp cho DN có nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định, chất lượng đồng đều, giảm chi phí nhân công, giảm chi phí sản xuất và giao dịch. Ngược lại, các hộ nông dân cũng được hưởng lợi từ sự liên kết giữa HTX với DN. Hộ nông dân sẽ yên tâm sản xuất theo hợp đồng đã được HTX ký kết với DN.

Bên cạnh đó, khi tham gia vào chuỗi liên kết trên, tính kỷ luật và chuyên nghiệp của hộ nông dân sẽ được cải thiện do bắt buộc phải áp dụng và tuân thủ quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do DN, HTX quy định.