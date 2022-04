New Zealand mở cửa đón khách du lịch quốc tế với những điều bất ngờ

Điểm đến du lịch hồ Marian đẹp như tiên cảnh ở cực nam dãy núi Darran, trong Công viên Quốc gia Fiorland ở đảo Nam, New Zealand. (Ảnh: discovery.cathaypacific)

New Zealand mở cửa với những kinh nghiệm rút ra từ Australia láng giềng

Quyết định mở cửa trở lại với du lịch quốc tế sớm hơn dự kiến 2 tháng, được Thủ tướng Jacinda Ardern thông báo trong bối cảnh đợt bùng phát biến thể mới Omicron khiến số ca lây nhiễm mới tại New Zealand gia tăng hồi đầu tháng 3. Nhưng với 95% dân số từ 12 tuổi trở lên đã tiêm 2 liều vaccine, "Xứ sở Kiwi" vẫn bày tỏ sẵn sàng kết nối lại với thế giới.

Sân bay Queenstown ở Otago, New Zealand chờ đón khách du lịch quốc tế trở lại. (Ảnh: Getty)

Kênh Euronews của Pháp ngày 21/3 đưa tin: Khách du lịch quốc tế đã tiêm vaccine từ Anh, Pháp, Mỹ, Đức và hơn 60 quốc gia khác trong danh sách miễn thị thực (visa) bao gồm hầu hết các nước châu Âu, sẽ được nhập cảnh miễn cách ly vào New Zealand kể đầu tháng 5 (từ mùng 1 hoặc 2/5).

New Zealand vẫn yêu cầu khách du lịch test PCR âm tính trong vòng 48 giờ, hoặc test nhanh trong vòng 24 trước khi khởi hành (có thông tin trước đó nói cần thêm test nhanh thứ 2 sau khi nhập cảnh). Và thay vì xin visa, khách du lịch cần được cấp NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority - visa điện tử của New Zealand) trước để được phép nhập cảnh.

Cảnh quan kỳ vĩ của các công viên quốc gia ở New Zealand. là điểm đến ưa thích của nhiều khách du lịch đam mê những hành trình phiêu lưu mạo hiểm. (Ảnh: Getty)

Bước đầu New Zealand sẽ chào đón những khách du lịch quốc tế Australia đã tiêm vaccine đầu tiên được miễn cách ly từ giữa tháng Tư (từ 12 hoặc 13/4). Australia chiếm 40% số khách du lịch quốc tế tới New Zealand hàng năm. Bởi thế New Zealand hy vọng việc mở cửa sớm hơn dự tính với khách du lịch Australia trước kỳ nghỉ lễ Phục Sinh (17/4) sẽ rất có lợi cho ngành du lịch "Xứ sở Kiwi".

Trước đó Australia đã mở cửa trở lại với du lịch quốc tế từ ngày 21/2, với số khách dự kiến tới "Xứ sở Kangaroo" trong năm nay ước tính khoảng 1 triệu người. Nhưng theo Euronews, vẫn còn đó những hạn chế trong thủ tục nhập cảnh Australia, mà qua đó New Zealand có thể rút kinh nghiệm nhằm tạo thuận lợi thu hút nhiều hơn số khách quốc tế đến với "Xứ sở Kiwi".

New Zealand từng đón 11,32 triệu khách du lịch quốc tế năm 2019. "Xứ sở Kiwi" cũng là điểm đến được nhiều cặp đôi lựa chọn tổ chức hôn lễ và hưởng tuần trăng mật. (Ảnh: best-country)

Cụ thể là trước hết khách du lịch cần xin thị thực "eVisitor" Visa vào Australia. Rồi chờ cơ quan chức năng gửi xác nhận tình trạng tiêm chủng, bao gồm việc tiêm các mũi bổ sung và kết quả test âm tính trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành. Sau đó tải tất cả dữ liệu này lên Digital Passenger Declaration (DPD - Bản khai báo hành khách kỹ thuật số) cho Australia...

Các điểm đến phim trường "Chúa Nhẫn" và di sản thổ dân Maori đắt khách

Trong số các điểm đến của New Zealand đang được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay, sách hướng dẫn du lịch uy tín của Mỹ Lonely Planet ngày 6/4 nhắc lại thế mạnh du lịch của "Xứ sở Kiwi" là: "Hành trình qua Trung Địa ở Nam bán cầu để khám phá những địa điểm ngoạn mục từng quay một số bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử".

Khách du lịch đi theo tour trải nghiệm phim trường "The Hobbit" (Người Hobbit) gần Matamata, New Zealand thời trước Covid-19. (Ảnh: AP)

Dù dân số chỉ 5 triệu người nhưng New Zealand với nhiều cảnh quan phong phú và độc đáo, đã thúc đẩy đạo diễn New Zealand Peter Jackson sáng tạo nên một "Thế giới Trung Địa huyền thoại" trong loạt phim "bom tấn" truyền hình "Lord of the Rings" (Chúa tể của những chiếc nhẫn - "Chúa Nhẫn") và phần tiếp theo "The Hobbit" ("Người Hobbit").

Các điểm đến phim trường "Chúa Nhẫn" luôn được nhiều khách du lịch lựa chọn khi tới New Zealand. (Ảnh: CNN)

Các phim trường của loạt phim "bom tấn" này trải dài tới hơn 150 địa điểm trên cả đảo Bắc và đảo Nam của New Zealand. Từ nơi quay cảnh đỉnh núi lửa Doom cao chót vót ở Mordor, tới ngôi làng Hobbiton thơ mộng ở Shire cùng nhiều cảnh quan độc đáo khác, đều góp phần khiến "Chúa Nhẫn" và "Người Hobbit" trở nên rất sống động và cuốn hút.

Các vũ công thổ dân Maori trình diễn một vũ điệu truyền thống của bộ lạc lâu đời nhất ở New Zealand này. (Ảnh: Shutterstock)

Một nét cuốn hút nữa của New Zealand với khách du lịch là các di sản văn hóa truyền thống đặc biệt phong phú của thổ dân Maori. Đó là sự kết hợp của nghệ thuật hùng biện và biểu diễn tập thể, với những đức tin tâm linh gắn liền với ý nghĩa văn hóa, ngôn ngữ và con người Maori.

Hình xăm của thổ dân Maori rất đặc biệt, vì được sử dụng làm biểu tượng giao tiếp giữa các bộ lạc, nói lên lịch sử gia đình, địa vị xã hội và các mối quan hệ của mỗi người. (Ảnh: read-a.com)

Thưởng thức ẩm thực Maori với những món ngon được om trong lòng đất bằng đá và lửa, khám phá cách thổ dân Maori giao tiếp với nhau qua biểu tượng hình xăm và các màn ca hát, nhảy múa… luôn đem lại cho khách du lịch những trải nghiệm khác lạ và lý thú.