Nâng giá trị dưa lê chưng Tết

Sản phẩm dưa lê ép khuôn, khắc chữ thư pháp được nhiều người tiêu dùng lựa chọn





Đắt hàng từ trên giàn

Đây là năm thứ 2, vườn dưa lê trồng trong nhà màng của anh Nguyễn Hữu Bửu Lộc (xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cung ứng ra thị trường 2 dòng sản phẩm: Dưa lê ép khuôn hình thỏi vàng, giọt nước, hình tròn có chữ nổi thư pháp (tài - lộc, phúc - lộc - thọ…) và khắc chữ thư pháp. Tất cả kỹ thuật đều do anh Lộc tự tay thực hiện, từ đặt khuôn ép, khắc chữ… Trước khi cho vào khuôn tạo hình, anh Lộc tuyển chọn trái dưa lê có dây khỏe, tròn đẹp. Dù chăm sóc kỹ lưỡng, tỷ lệ hao hụt của dưa lê tạo hình và dưa lê khắc chữ thư pháp chiếm khoảng 30%. Phần hao hụt rơi vào rất nhiều trường hợp, chẳng hạn như: Trái phát triển không đều trong khuôn ép, tạo mẫu xong thì dây bị héo, trái không lớn…

Tuy nhiên, càng làm anh càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tỷ lệ hao hụt giảm qua từng vụ. Anh Lộc cho biết, dưa tạo hình từ khi trái còn nhỏ, vì như vậy sẽ vừa khuôn, trái nung đều ra các góc cạnh. Còn với dòng dưa lê khắc chữ thư pháp, tránh để dao phạm sâu vào thịt dưa, tỷ lệ hao hụt ít hơn. Năm nay, anh bổ sung thêm tạo hình Phật, lá cây, hoặc tạo hình theo yêu cầu của khách hàng. Sợ tình hình dịch bệnh ảnh hưởng, anh Lộc cân đối lượng nông sản đưa ra thị trường. Tất cả mẫu dưa đều được làm theo đơn đặt hàng. Trước khi xuống giống, anh Lộc thông tin trên mạng xã hội Facebook của vườn để khách hàng tiện liên hệ, kèm theo mẫu mã sẽ thực hiện trong dịp Tết.

Đợt này, vườn của anh Lộc cung ứng khoảng 300 trái theo đơn đặt hàng. “Sản phẩm dưa lê, dưa lưới được cấp chứng nhận OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) 3 sao nên khách hàng yên tâm về chất lượng. Thị trường năm nay ưa chuộng sản phẩm này, vì chưng Tết và làm quà tặng rất sang trọng. Tuy nhiên, nhiều khách ở miền Bắc đặt hàng trễ, đã qua thời điểm ép khuôn, khắc chữ cho trái, nên tôi hẹn lại Tết năm sau” - anh Lộc chia sẻ. Dự kiến, ngày 23 tháng Chạp, anh Lộc tiếp tục cho thu hoạch khoảng 3 tấn dưa lê phục vụ thị trường Tết.

Vừa đẹp, vừa ngon

Vợ chồng anh Lộc bắt tay khởi nghiệp mô hình dưa lưới, dưa lê trong 3 nhà màng, diện tích 2.600m2. Mỗi nhà màng được đầu tư hoàn thiện, với hệ thống kiểm soát nhiệt độ, tưới nhỏ giọt với kinh phí trên 400 triệu đồng/1.000m2. Khi mới bắt đầu, vợ chồng anh hoàn toàn là “tay ngang”, tự nghiên cứu, mày mò học hỏi từ mạng xã hội, hội, nhóm để tham khảo kỹ thuật, kinh nghiệm canh tác.

Hiện nay, vợ chồng anh thành lập Công ty TNHH nông phẩm Lộc Trang, xây dựng thương hiệu nông sản an toàn để người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, an tâm sử dụng. Theo anh Lộc, vụ đầu tiên canh tác còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng càng làm càng rút ra được kinh nghiệm. Hiện nay, năng suất và chất lượng trái đạt yêu cầu đề ra, khách hàng hài lòng với sản phẩm. So với dưa lưới, canh tác dưa lê đòi hỏi kỹ thuật cao. “Dưa lê được trồng trong nhà màng, da sáng bóng, trái chín vàng tươi rất đẹp. Riêng độ ngọt, thịt dày thì người trồng có thể điều chỉnh được, bằng các phương pháp hoàn toàn hữu cơ” - anh Lộc chia sẻ kinh nghiệm.

Thời gian gần đây, dưa lê hút hàng trên thị trường, đặc biệt là vào dịp Tết. Không chỉ có hình dáng tròn đều, màu da đẹp, dưa lê trồng trong nhà màng, canh tác theo hướng hữu cơ nên có vị ngọt mát, bảo quản lâu mà không làm thay đổi hương vị. Theo anh Lộc, tâm lý của người tiêu dùng hiện nay, những mẫu mã dưa lê thỏi vàng, khắc chữ thư pháp khi mua về chưng xong vẫn có thể ăn được, đảm bảo độ ngọt vốn có. Với hàng loạt ưu điểm như vậy, dù giá tiền cao hơn dưa thông thường, khách hàng vẫn vui vẻ đặt hàng.

Những cặp dưa thỏi vàng, dưa khắc chữ thư pháp khi giao đến tay khách hàng đều được đựng trong túi đan thủ công rất ưa mắt. Còn sản phẩm dưa lê thường để người dân chưng Tết sẽ được đựng trong túi giấy. Định hướng của vườn là phát triển hữu cơ, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, nên các sản phẩm kèm theo đều đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường.