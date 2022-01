Nâng cấp thị trường chứng khoán tầm khu vực

TTCK Việt Nam bùng nổ trong 2021 Trong năm 2021, dù liên tục phải ứng phó với dịch Covid-19, nhưng TTCK Việt Nam đã có sự bứt phá mạnh mẽ, liên tục lập kỷ lục mới về cả chỉ số, giá trị giao dịch và số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước mở mới. Số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới trong năm 2021 đạt hơn 1,3 triệu tài khoản, nâng tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam lên con số 4,08 triệu, tăng 47,3% so với cuối năm 2020. Các kết quả này cho thấy, chứng khoán là kênh đầu tư thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Sự tăng trưởng của TTCK được hỗ trợ từ nhiều yếu tố. Về khách quan, TTCK kỳ vọng vào tương lai ngắn hạn năm 2021 khác với năm 2020. Dù đại dịch bùng phát mạnh mẽ hơn song dự báo tăng trưởng các nước trên thế giới vẫn cao, do niềm tin vào vaccine và khả năng khống chế dịch của các quốc gia. Bên cạnh đó, sự hồi phục của các đầu tàu kinh tế (như châu Âu, Mỹ, Trung Quốc…) - các đối tác lớn của Việt Nam. Về nội tại, chính sách điều hành vĩ mô với các giải pháp hỗ trợ kinh tế kịp thời của Chính phủ đã tác động tích cực đến TTCK cộng với việc tăng độ phủ vaccine, khả năng thích ứng với dịch bệnh khi mở cửa trở lại và sự phục hồi các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, có sự dịch chuyển dòng vốn đầu từ các kênh đầu tư truyền thống sang kênh đầu tư chứng khoán. Nguyên nhân do các kênh đầu tư khác trở nên kém hấp dẫn vì ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Công tác quản lý, điều hành, xây dựng pháp luật và tái cấu trúc TTCK thời gian qua cũng đóng góp tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ của TTCK. Đó là, Chính phủ, Bộ Tài chính đã triển khai kịp thời và đồng bộ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của TTCK; hệ thống giao dịch và bù trừ, thanh toán trên TTCK đã được hệ thống lại, cho phép rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ, nâng cao thanh khoản; các chính sách miễn giảm phí, lệ phí, giá dịch vụ trên TTCK để hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.