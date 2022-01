Nấm Tết khan hàng, giá liên tục tăng cao

Hiện, giá nấm mèo 110.000-120.000 đồng/kg, nấm rơm 60.000-70.000 đồng/kg, nấm mối 250.000-300.000 đồng/kg…

Chị Hồ Thị Lan Anh (phường 9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) thu hoạch nấm mối trong lúc giá nấm tăng cao. Ảnh: Trần Đáng.

Giá nấm bứt phá

Tại làng nấm mèo ấp Bàu Cối (xã Bảo Quang, TP Long Khánh, Đồng Nai) những ngày này, bà con đang tất bật chăm sóc vụ nấm Tết.

Ông Nguyễn Duy Tiện, một nông dân trồng nấm mèo cho biết, mùa Tết này, ông đã đầu tư thêm hơn 20 thiên (20.000) nấm mèo. Nâng tổng số nấm mèo của ông lên gần 100 thiên. Theo ông Tiện, hiện tại giá nấm mèo đang khá cao, trên 100.000/kg. Tết năm nay, ông sẽ tung ra thị trường khoảng 5 tấn nấm mèo khô.

"Năm nay giá nấm tăng cao nên bà con trồng nấm sẽ lời khá, có thêm đồng tiền sắm sửa đón Tết", ông Tiện thổ lộ.

Cũng như ông Tiện, ông Lê Văn Trung, một nông dân trồng nấm mèo cùng xã đang rất phấn khởi. Hiện, ông Trung trồng 40 thiên nấm mèo trong khu trại rộng hơn 3.000m2.

Riêng mùa Tết năm nay, ông Trung dự tính sẽ thu hoạch khoảng 2 tấn nấm mèo và bỏ túi khoảng 100 triệu đồng tiền lãi. "Bà con đang rất vui khi gái nấm Tết tăng cao bù lại cho thời gian dịch Covid-19 bùng phát không bán buôn được", ông Trung bộc bạch.

Gía nấm liên tục tăng cao trong thời gian qua. Ảnh: Trần Đáng.

Tại Tiền Giang, ông Châu Minh Hải, một nông dân trồng nấm mối cho biết, hiện giá nấm mối ông bán ra là 300.000 đồng/kg. Hiện, mỗi ngày ông Hải bán ra 20-40kg nấm mối.

"Tôi không tăng giá, vẫn bán như ngày thường", ông Hải nói.

Giá nấm còn tăng cao

Lý giải nguyên nhân các loại nấm ăn sốt giá suốt nhiều tháng qua, ông Nguyễn Văn Tuệ, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ linh chi Minh Dũng (Đồng Nai) cho rằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. "Nguồn cung phôi nấm giảm mạnh nên nhiều trại nấm tạm ngưng sản xuất dẫn đến han hàng", ông Tuệ chia sẻ.

Dự báo về thị trường sắp tới, ông Lê Hữu Chuyên, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Nấm Lộc (Đồng Nai) biết, giá các loại nấm ăn có thể tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu thụ của thị trường Tết Nguyên đán tăng cao. Nguyên nhân chính do nguồn cung thấp hơn nhiều so với nhu cầu tiêu thụ.

Giá nấm Tết tăng cao khiến nông dân rất phấn khởi. Ảnh: Thành viên Hợp tác xã rau nấm sạch An Gia (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) thu hoạch nấm mối. Ảnh: Trần Đáng.

Tuy nhiên, ông Chuyên cảnh báo, giá của các mặt hàng nấm tươi thường biến động rất mạnh tùy theo nguồn cung. Ngày hôm trước giá nấm đang ở mức cao nhưng hôm sau đã rớt rất thấp.

Nếu các trại nấm tăng thu hoạch. Hoặc nông dân trồng nấm đổ xô trồng sẽ không tránh tình trạng đụng hàng, dội chợ.