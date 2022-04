Năm 2022, không tăng giá điện

Đây là thông tin được ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chia sẻ tại hội thảo Khơi thông dòng vốn đầu tư vào ngành điện do Báo Đầu tư tổ chức sáng nay (ngày 8/4).

Ông Nguyễn Tài Anh cho hay, mặc dù áp lực từ các chi phí đầu vào của sản xuất điện tăng mạnh nhưng sau khi cân đối tài chính, EVN cam kết sẽ không tăng giá điện trong năm 2022.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo không tăng giá điện trong năm 2022





Theo ông Nguyễn Tài Anh, tình hình thế giới biến động nhanh, cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine đã đẩy giá nhiên liệu sơ cấp như than, dầu khí tăng cao. Cụ thể, giá than trước đây khoảng 60-70 USD/tấn nhưng nay đã tăng lên hơn 220 USD/tấn. Giá khí LNG cũng thay đổi nhanh chóng, từ 6-8 USD/triệu BTU thì nay khoảng 20 USD/triệu BTU, tức tăng gấp 3-4 lần so với trước đây.

Thêm vào đó, giá sắt thép để xây dựng các dự án nguồn điện và truyền tải điện cũng đều tăng cao.

Tất cả những yếu tố đó khiến ngành điện nói riêng và nhiều ngành khác đang phải chịu áp lực ở toàn bộ đầu vào xây dựng và sản xuất kinh doanh.

"Tuy nhiên, sau khi cân đối thì EVN cam kết năm 2022 sẽ không tăng giá điện. Chúng tôi sẽ cân đối làm sao chi phí, giá cả các nguồn điện ở mức hợp lý nhất để phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là cho quá trình phục hồi do dịch Covia-19. Đây cũng là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chúng tôi có thể cân đối được", ông Tài Anh khẳng định.

Song Phó Tổng giám đốc EVN cũng cho rằng, dưới áp lực từ các chi phí đầu vào cao như vậy, nếu các chi phí này tiếp tục tăng thì việc cân đối đầu vào là hết sức khó khăn. Thậm chí, lợi nhuận năm nay đã được cân đối bằng 0 để đảm bảo mức giá bán điện hợp lý.

"Ở các năm sau, Tập đoàn sẽ tiếp tục cân đối các khoản này, thậm chí có thể lợi nhuận tiếp tục bằng 0, nhưng nếu giá đầu vào cao cũng không thể cân đối được. Thì những năm tới, Chính phủ, các bộ ngành cũng tính toán, làm sao có giải pháp để đảm bảo hài hòa lợi ích", ông Tài Anh nhấn mạnh.