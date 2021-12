Na Thái ồ ạt vào Việt Nam

Giá bán bằng, thậm chí thấp hơn hàng Việt nhưng na nhập từ Thái Lan có mẫu mã đẹp, trọng lượng gấp đôi nên được người tiêu dùng ưa chuộng.

Chị Duyên, chủ cửa hàng trái cây trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp) cho biết, mỗi ngày chị lấy khoảng 20 kg na Thái và bán hết sạch buổi sáng. Trong khi na Việt lấy chỉ 10 kg nhưng phải 3 ngày chị mới hết hàng.

Na Thái Lan (bên trái), na Việt (bên phải). Ảnh: Thi Hà

Tương tự, cô Hằng, chủ sạp trái cây ở chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình) cho biết, mỗi ngày tiêu thụ 50 kg na Thái. "Gần đây, tôi chỉ nhập 30% na Việt để phục vụ khách chuộng hàng nội địa, 70% na Thái vì tiêu thụ dễ hơn", cô nói.



Là thương lái nhập mỗi ngày 5-6 tấn na Thái về Việt Nam, chị Oanh ở Thành phố Thủ Đức thừa nhận, đây là mặt hàng bán rất đắt khách gần đây. Lãi thu về cao hơn hàng Việt vì tỷ lệ hư hỏng thấp. "Năm nay, lượng tiêu thụ mặt hàng này đã tăng 20% so với mọi năm", chị Oanh nói.

Lý giải nguyên nhân na Thái hút khách hơn na Việt, chị Duyên cho rằng, đầu tiên là do giá. Có thời điểm, một kg na Việt lên tới 70.000 đồng thì na Thái xuống 60.000 đồng một kg, thậm chí về 50.000 đồng.

Ngoài ra, mẫu mã của na Thái đẹp mắt, đồng đều, trọng lượng gấp đôi hàng Việt, mỗi trái nặng 500-600 gram, có vị thơm và ngọt đậm.

"Khách hàng mua làm quà biếu đa phần chọn na Thái vì chúng có kích cỡ lớn, ít hạt, vỏ mỏng. Trong khi đó, hàng trong nước phải 5-10 trái mới được một kg mà thịt lại mỏng và nhiều hạt", cô Hằng chia sẻ thêm.

Na Thái được cửa hàng trái cây nhập về bán nhiều hơn so với hàng Việt. Ảnh: Thi Hà Theo lãnh đạo chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, các năm trước, na Thái nhập về chợ có giá khá cao. Năm nay, do chợ đầu mối chưa mở cửa trở lại nên các thương nhân đa phần tự nhập về và phân phối trực tiếp đến các tiểu thương nên chợ không thể thống kê được số lượng. Tuy nhiên, theo ông, na Thái gần đây về Việt Nam có giá khá cạnh tranh so với hàng Việt, thậm chí giá sỉ còn thấp hơn.



Theo các tiêu thương thương, năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, sức tiêu thụ giảm nên giá na Thái nhập về Việt Nam giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, sản lượng mặt hàng này hiện dồi dào hơn so với mọi năm cũng khiến giá xuống thấp.

Bộ Thương mại Thái Lan cũng cho biết, xuất khẩu nông sản của nước này tăng ở mức 2 con số trong 9 tháng đầu năm nay, chủ yếu là do doanh số bán trái cây tươi tăng vọt. Các thị trường như Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia và Hàn Quốc cũng có xu hướng tăng nhu cầu. Việt Nam đang là quốc gia tiêu thụ trái cây của Thái Lan đứng thứ 2 ở Đông Nam Á với 10% thị phần.