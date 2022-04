Món ăn có thể thay thịt lợn

Theo The Guardian, mít non được dự đoán sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho món thịt lợn xé phay trong tương lai. Hiện nay, ở thủ đô London, Anh, món ăn bán chạy nhất hiện nay của cửa hàng chuyên đồ ăn đường phố chay Club Mexicana nổi tiếng chính là món bánh kẹp tacos và bánh ngô burritos- 2 món ăn truyền thống “lừng danh” của Mexico.

Theo công thức chế biến của người dân bản địa, 2 món này đều phải có thịt lợn hoặc thịt gà xé phay. Thế nhưng bánh kẹp tacos và bánh ngô burritos vẫn có trong thực đơn của cửa hàng chuyên đồ chay. Và điều đặc biệt chính là loại bánh này được chế biến với nguyên liệu là quả mít non.

Theo đầu bếp kiêm chủ cửa hàng, chị Meriel Armitage mít non có thể thay thế cho thịt động vật nhưng vẫn giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng của món ăn.

Chị Armitage cho biết khi thưởng thức 2 món ăn này, khách hàng thường hỏi lại tại sao lại có mùi thịt lợn xé phay và “luôn luôn ngạc nhiên khi biết đó không phải là thịt lợn”.

Chị đã học được công thức chế biến đặc biệt này khi đang làm việc cho một trong những quán café chay lâu đời nhất ở London. “Đó là một bí mật của đầu bếp. Nhưng sau bao nhiêu năm, nó cũng bị lộ ra và chúng tôi đã biết cách sử dụng quả mít xanh để thay cho thịt lợn”, chị Armitage thổ lộ.

Không chỉ có món ăn truyền thống Mexico, chị Armitage còn sử dụng mít non để chế biến các món sandwich, bánh nướng… theo hương vị yêu thích của người Mỹ.

Trong một lát mít non chứa khoảng 155 calo, 2g protein, 3g chất xơ, cung cấp khoảng 15% lượng vitamin C cơ thể cần, kali, thậm chí cả omega-3. Khi kết hợp 1 chiếc bánh sandwich với nhiều loại rau, đậu nướng và vài lát mít non lại có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho một người trưởng thành.

Còn theo Đông y, các món ăn với mít non có nhiều tác dụng như bổ tỳ, hòa can, tăng và thông sữa, thích hợp cho phụ nữ sau sinh bị ốm yếu, ăn kém, ít sữa.

Những món ăn như canh nấu mít non lá lốt, cá kho mít non, gỏi mít non, mít non xào sả ớt, mít non xào hến… tuy bình dị, mộc mạc nhưng ai đã một lần thưởng thức thì không thể quên được hương vị thơm ngon, đậm đà của nó.

Một số công dụng của quả mít non:

- Tốt cho tiêu hóa.

Mít cũng chứa các chất có thuộc tính chống loét và rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, mít cũng chứa rất nhiều chất xơ, vì vậy chúng giúp ngăn ngừa táo bón và đi tiêu dễ dàng hơn.

Loại chất xơ này cũng có tác dụng loại bỏ các màng nhầy bám ở ruột, từ đó giúp bạn giảm nguy cơ mắc bênh ruột già (đại tràng). Vì thế nếu bạn ăn mít sẽ giúp giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

- Phòng ngừa chứng quáng gà.

Mít chứa lượng vitamin A bằng lượng vitamin A của khoảng ¼ ly cà rốt nên loại trái cây này có khả năng phòng ngừa các bênh về mắt như chứng quáng gà.

- Tăng cường sinh lực.

Mít được xem là trái cây tạo năng lượng nhờ sự hiện diện của các thành phần giống đường như fructose và sucrose- các chất giúp bạn lấy lại sinh lực ngay sau khi ăn.

Mặc dù mít là trái cây giàu năng lượng, nhưng nó không có chứa chất béo bão hòa hay các cholesterol nên đây là một trong những trái cây lành mạnh để thưởng thức.

- Tăng cường hệ miễn dịch.

Mít rất giàu vitamin C cũng như các chất chống oxy hóa nên có thể khẳng định thực phẩm này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch để bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bênh tật.

- Ổn định huyết áp.

Mít là loại trái cây rất giàu hàm lượng kali (303 milligram kali trong 100 gram mít), nên nó có tác dụng làm giảm mức huyết áp của cơ thể.

Thường xuyên tiêu thụ mít có thể giữ cho huyết áp của bạn trong tầm kiểm soát. Mít cũng hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ mắc các bênh khác liên quan đến tim và đột quỵ.

- Ngăn ngừa thiếu máu.

Mít là một trong những loại hoa quả rất giàu chất sắt. Vì vậy, nó giúp ngăn ngừa các vấn đề thiếu máu ở phụ nữ. Mít giúp khắc phục tình trạng thiếu sắt trong cơ thể. Nó giúp thúc đẩy các tế bào hồng cầu hoạt động bình thường trong cơ thể.