Mở cửa du lịch từ 15/3: Đánh thức bất động sản nghỉ dưỡng sau “kỳ nghỉ dài”

Mức giá thu hút nhà đầu tư

Tại hội thảo về BĐS nghỉ dưỡng vừa diễn ra ở Tp.Đà Nẵng tổ chức mới đây, TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia, cho rằng BĐS nghỉ dưỡng có 2 lực đẩy để hồi phục. Đó là cung cầu đang ở mức hợp lý, do 2 năm qua rất ít dự án mới triển khai. Thứ hai là sự phục hồi của ngành du lịch, thu hút ngày càng nhiều du khách trở lại Việt Nam, kéo theo đó là nhiều tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng quy mô, cũng như nhiều đô thị lớn sẽ thu hút nhà đầu tư quay lại phân khúc này nhằm tìm kiếm lợi nhuận trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, nhận định nhiều địa phương sau thời gian ngưng trệ hoạt động vì đại dịch Covid-19 rất khao khát mở cửa, phục vụ du khách. Với lực đẩy từ gói hỗ trợ kích thích kinh tế, phân khúc BĐS nghỉ dưỡng chắc chắn sẽ như chiếc lò xo bị nén, bật mạnh sau nhiều năm "ngủ đông". Đặc biệt, nếu so về giá thì BĐS nghỉ dưỡng tại các dự án chưa tăng quá nhiều so với đất vườn, đất vùng ven trong 2 năm qua. Đó là lý do để phân khúc này thu hút nhà đầu tư trở lại.

Cụ thể, nếu ở phân khúc căn hộ tại Tp.HCM, Hà Nội hay đất vùng ven, đất nông nghiệp, đất vườn tăng mạnh vài chục phần trăm trong 2-3 năm qua thì căn hộ condotel, biệt thự nghỉ dưỡng… tại các dự án du lịch chỉ tăng nhẹ 3%-5% trong 2 năm qua. Vì vậy, dư địa để BĐS du lịch phát triển mạnh mẽ về cả cung cầu và giá cả từ nay đến năm 2025 là rất lớn.

Ông Đặng Quốc Việt, Giám đốc Công ty BĐS Smartland - chuyên phân phối phân khúc BĐS nghỉ dưỡng cho các dự án trên toàn quốc, cho hay thực tế trong 2 năm đại dịch, nhiều dự án BĐS đình trệ, dừng triển khai nhưng một số dự án chuyên về thị trường BĐS nghỉ dưỡng vẫn có thể thu hút được khách thông qua bán hàng online, bởi đó là dự án ở vị trí đắc địa nên tỉ lệ hấp thụ rất tốt, nhất là ở Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh…

Thậm chí những biệt thự biển có vị trí đẹp, mở bán âm thầm với giá trung bình 28-45 tỷ đồng, đặc biệt có những căn lên đến 120 tỉ đồng nhưng vẫn có khách săn đón. "Khách mua chủ yếu là những người có dòng tiền ổn định. Họ mua để ở kết hợp khai thác sau 1-3 năm. Đa phần các khách hàng này rất trung thành, đi theo các chủ đầu tư uy tín, đúng tiến độ nhiều năm, nhiều dự án" - ông Việt thông tin. Theo dự đoán của ông Việt, năm 2022 và những năm tiếp theo, thị trường BĐS nghỉ dưỡng sẽ bùng nổ trở lại, bởi hiện tại nhiều chủ đầu tư lớn vẫn âm thầm triển khai dự án, chỉ chờ thời điểm thích hợp để công bố.