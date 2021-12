Miss Universe, Miss World và Miss Grand Internation diễn ra cùng thời điểm tháng 12: Cuộc thi nào có “sức nặng” hơn?

02/12/2021 6:30 AM (GMT+7)

Lịch thi Miss World 2021 diễn ra từ 21/11 – 16/12/2021 tại Puerto Rico

Hiếm khi ba cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh là Miss World (Hoa hậu Thế giới), Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới) và Miss Grand International (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế) tổ chức cùng một thời điểm vào cuối năm nay 2021. Trong đó, Miss World là cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất thế giới, quy tụ hơn 100 đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia mỗi năm.

Được biết, Miss World được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1951 ở Anh bởi Eric Morley. Sau 69 lần tổ chức, Ấn Độ và Venezuela là hai quốc gia có số lần người đẹp đăng quang nhiều nhất tại cuộc thi sắc đẹp uy tín này. Năm nay, Miss World lần thứ 70 sẽ được tổ chức tại Puerto Rico từ ngày 21/11 – 16/12/2021. Đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World 2021 là Hoa hậu Đỗ Thị Hà.





Để giành được danh hiệu cao nhất cuộc thi, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng các thí sinh phải vượt qua những phần thi với những tiêu chuẩn khắt khe về cả ngoại hình, nhan sắc, kỹ năng và đạo đức cá nhân. Đáng chú ý, tiêu chuẩn về nhan sắc, ngoại hình dành cho người đẹp đăng quang Miss World có sự thay đuổi trong suốt chiều dài lịch sử cuộc thi.

Từ năm 2000 – 2010, đa số các người đẹp đăng quang Miss World đều sở hữu gương mặt trẻ trung, hiền lành. Sau năm 2010 đến nay, hầu hết những cô gái trở thành chủ nhân vương miện Miss World có đường nét sắc sảo, đôi mắt có chiều sâu, thu hút mọi ánh nhìn. Bên cạnh yếu tố ngoại hình, để trở thành Miss World, các người đẹp cần phải có kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu và kỹ năng người mẫu. Yếu tố quan trọng hàng đầu là thí sinh cần tham gia ít nhất một dự án nhân đạo, mang lại lợi ích chung cho cộng đồng và xã hội.





Với tôn chỉ "Beauty with a purpose" (tạm dịch: Sắc đẹp với mục đích cao cả), bên cạnh các phần thi trình diễn, Miss World đòi hỏi nhiều kỹ năng sống hơn ở các người đẹp. Họ sẽ phải cùng nhau tham gia các phần thi như: Head to head challenge, Thể thao, Top model, Tài năng…

Chia sẻ với phóng viên về hành trình đến với Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết: "Các đại diện trước đây đều mang về những thành tích nổi bật cho Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2021. Điều đó là áp lực nhưng cũng là động lực để tôi phấn đấu tiếp nối chuỗi thành tích khi mang trên mình dải sash Việt Nam. Không riêng gì tôi mà bất kỳ cô gái nào đến với cuộc thi Miss World cũng ao ước chạm tay đến chiếc vương miện danh giá.

Là đại diện của đất nước Việt Nam, tôi tự hào khi mang trên mình những bản sắc dân tộc của người Việt Nam đến với cuộc thi quốc tế. Để chinh phục được Ban giám khảo cũng như khán giả, tôi nghĩ "vũ khí" lớn nhất đó chính là sự nỗ lực, thiện chí và sự tâm huyết của mình với các dự án cộng đồng".



Lịch thi Miss Universe 2021 diễn ra vào ngày 12/12 tại Israel

Ngoài cuộc thi Miss World, Miss Universe cũng là một trong những cuộc thi sắc đẹp thường niên lớn nhất, nhì thế giới. Mỗi mùa giải, cuộc thi quy tụ dàn người đẹp đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Miss Universe lần đầu được tổ chức vào năm 1952 với chiến thắng thuộc về Armi Kuusela đến từ Phần Lan. Những năm sau đó, Miss Universe đã tìm ra được những người đẹp xứng đáng với danh hiệu cao quý. Mỹ là quốc gia có nhiều đại diện giành chiến thắng tại Miss Universe (8 lần). Đứng ở vị trí thứ hai là Venezuela (7 lần).





Khác với Miss World, Miss Universe đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp bao gồm nhiều phần thi giúp dàn thí sinh khoe triệt để vẻ đẹp hình thể như: Trình diễn trang phục dân tộc, trình diễn bikini, trình diễn thời trang, tài năng… Miss Universe cũng có các phần thi phỏng vấn kín và các hoạt động từ thiện, tuy nhiên các hoạt động này không thực sự nổi bật.

Đa số những người đẹp giành chiến thắng tại Miss Universe đều mang vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, toát lên thần thái và quyền lực. Bà Paula Shugart - Chủ tịch Miss Universe từng chia sẻ về tiêu chí chọn ra người đẹp giành chiến thắng: "Khả năng trình diễn catwalk tốt nhất, những bộ váy đắt tiền nhất và đẹp nhất sẽ không có ý nghĩa gì nếu bạn không có điều gì tích cực để mang đến thế giới này. Tôi đánh giá cao việc bạn chuẩn bị chỉn chu về trang phục và vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, tôi đang tìm kiếm một nữ hoàng thực sự, người sẵn sàng làm việc vì cộng đồng và người có chính kiến riêng của cô ấy. Không phải những bài diễn văn đã học thuộc mà là hành động thực tế có ý nghĩa cho tất cả mọi người".





Cuối tháng 11/2021, các thí sinh tham dự Miss Universe lần thứ 70 đã có mặt tại Israel, bắt đầu hành trình chinh phục vương miện của cuộc thi. Theo dự kiến, đêm chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 12/12 tại thành phố Eilat (Israel). Đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay là Á hậu Kim Duyên.

Trước ngày lên đường tới Miss Universe 2021, Á hậu Kim Duyên chia sẻ với Dân Việt: "Với tôi khi được trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe là điều vô cùng tự hào. Dù với danh hiệu nào, tôi cũng sẽ nỗ lực hoàn thành tốt sứ mệnh này.





Mục tiêu hiện tại sẽ là vị trí cao nhất, vương miện Miss Universe 2021. Vì tôi nghĩ không chỉ tôi mà bất kỳ ai khi đi thi cuộc thi nào cũng đặt mục tiêu cao nhất cho mình. Tôi cũng cho rằng, bản thân phải tự tin và mạnh dạn thì mình mới thoải mái "chiến đấu" được. Tôi mong muốn được nối tiếp chuỗi người đẹp của Việt Nam lọt top tại các đấu trường nhan sắc quốc tế".

Những năm trước, nhiều mỹ nhân Việt từng giành được thành tích đáng nể tại Miss Universe như: Phạm Hương (Người đẹp được yêu thích nhất do khán giả bình chọn tại Miss Universe 2015), H'Hen Niê (top 5 Miss Universe 2018, Top 12 Trang phục dân tộc đẹp nhất), Nguyễn Trần Khánh Vân (top 21 Miss Universe 2020)…

Lịch thi Miss Grand International diễn ra vào 4/12/2021 tại Thái Lan

Miss Grand International được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 tại Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Tuỳ từng mùa giải, cuộc thi quy tụ khoảng 60 – 80 đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ.





Người đẹp đăng quang ngôi vị hoa hậu có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để vận động nâng cao tinh thần đoàn kết, chấm dứt bạo lực, nâng cao nhân quyền. Mỹ nhân đầu tiên đăng quang cuộc thi nhan sắc này là Janelee Chaparro đến từ Puerto Rico.

Mặc dù thời gian hoạt động chưa tròn 10 năm nhưng Miss Grand International từng được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties đánh giá cao cả về chất lượng thí sinh, thông điệp nhân văn và phong cách tổ chức chuyên nghiệp. Theo đó, dàn thí sinh tham gia cuộc thi được nhận xét là khá đồng đều. Họ đều có thân hình nóng bỏng, vẻ sắc sảo, gợi cảm, khả năng catwalk và trình diễn tốt. Bên cạnh đó, ban tổ chức thường đưa thông điệp chính của cuộc thi vào các màn trình diễn, ứng xử và xem đó là tiêu chí đánh giá thí sinh.





Năm 2017, trong đêm chung kết Miss Grand International được tổ chức tại Phú Quốc (Việt Nam), top 10 đều mặc áo dài có họa tiết cánh chim màu xanh da trời diễn thuyết về hòa bình. Top 5 chung cuộc phải trả lời câu hỏi về việc trừng phạt những người gây ra bạo lực và chiến tranh.

Miss Grand International 2021 được tổ chức tại Thái Lan vào giữa tháng 11/2021. Theo dự kiến, đêm chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 2/12 sắp tới. Năm nay, Miss Grand International 2021 có sự tham gia của gần 60 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam đến với cuộc thi này là người đẹp Thuỳ Tiên.





Hiện tại, Thùy Tiên và dàn thí sinh đang tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Miss Grand International năm nay. Đại diện Việt Nam đang thể hiện rất tốt khả năng của mình và liên tiếp ghi điểm ở các phần thi phụ. Theo fanpage chính thức của Miss Grand International 2021 công bố, Thùy Tiên dẫn đầu Top 5 Before Arrival, Top 10 Best in Swimsuit.

Từ năm 2016 đến nay, các đại diện Việt Nam đến Miss Grand International đều có phong độ tốt và giữ vững chuỗi thành tích như: Nguyễn Thị Loan (top 20 Miss Grand International 2016), Nguyễn Trần Huyền My (top 10 Miss Grand International 2017), Bùi Phương Nga (top 10 Miss Grand International 2018), Nguyễn Hà Kiều Loan (top 10 Miss Grand International 2019)…

Ba đấu trường nhan sắc lớn là Miss World, Miss Universe, Miss Grand International có quy mô và tiêu chí khác nhau. Đến với các cuộc thi, mỗi thí sinh đều có cơ hội thể hiện bản thân như nhau. Hiện tại, người hâm mộ Việt Nam vẫn liên tục cập nhật thông tin, dàn đối thủ, thành tích của Đỗ Thị Hà, Kim Duyên và Thùy Tiên tại đấu trường sắc đẹp quốc tế này.