Miền Trung mưa lớn: Gió giật tốc mái nhà dân, miền núi xuất hiện nhiều điểm sạt lở

Sáng nay 17/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, mưa to gió lớn kéo dài liên tục từ tối 16/10 đến sáng sớm nay khiến một số tuyến đường trên địa bàn xảy ra sạt lở, ngập nước.

Cụ thể, tuyến Quốc lộ 40B từ huyện Bắc Trà My lên Nam Trà My, qua đoạn ngầm sông Trường và Nước Oa nước lớn ngập sâu.

Tuyến ĐH.5 (từ xã Trà Vân đi Trà Vinh) bị sạt lở nặng, tại điểm gần UBND xã Trà Vinh, chưa lưu thông được.

Ngoài ra, tuyến đường từ xã Trà Dơn đi Trà Leng tại khu vực suối Ông Đề nước lớn không lưu thông được.

Một số tuyến tại các xã như Trà Cang, Trà Linh, Trà Mai có một số điểm sạt lở nhỏ, đất tràn xuống đường. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì nguy cơ khối lượng đất đá sạt lở sẽ càng nặng nề hơn.

Huyện Nam Trà My đã sơ tán 147 hộ dân (605 khẩu) có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Trong khi đó, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn thông tin, hiện tại địa phương đang có mưa rất lớn, lượng nước trên các sông dâng cao. Tuyến đường DH đoạn qua xã Phước Kim xuất hiện điểm sạt lở. Mưa to gió lớn làm tốc mái 2 nhà dân ở xã Phước Hiệp và Phước Xuân.

“Địa phương yêu cầu người dân không lưu thông trên các tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Đồng thời lực lượng chức năng sẵn sàng các phương án ứng phó, trong đó ưu tiên 4 tại chỗ”, ông Trung nói.

Quảng Nam mưa lớn, nhiều thuỷ điện xả lũ Sáng 17/10, tại Quảng Nam mưa lớn kéo dài, lượng nước trên các sông dâng cao. Trong khi đó, các hồ thủy điện lớn nằm trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đang vận hành điều tiết hồ chứa xả lũ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam, cho biết lúc 10h sáng 17/10, thủy điện A Vương ghi nhận lượng nước đổ về lòng hồ là 2001 m3/s nên đã vận hành điều tiết hồ chứa xả qua tràn 655 m3/s và chạy máy 77 m3/s. Thủy điện Sông Bung 4 (xã Tà Pơ, huyện Nam Giang) lượng nước đổ về lòng hồ 2172 m3/s nên vận hành xả lũ 1005 m3/s, chạy máy 162 m3/s. Thủy điện Đak Mi 4 (xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn) lượng nước về lòng hồ 4.512 m3/s, nhà máy vận hành xả qua tràn 2907 m3/s, chạy máy 109 m3/s. Tổng lượng nước về Vu Gia là 4.807m3/s. Thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My) lượng nước về lòng hồ 4.578 m3/s, xả lũ gần 6 m3/s. Lượng nước về sông Thu Bồn là 115m3/s Như vậy tại Quảng Nam, hiện 4 thủy điện đang vận hành điều xả nước qua tràn để hạ mực nước trong lòng hồ về mực thấp nhất. Khi đó các hồ thủy điện sẽ có dung tích để đón lũ về cắt giảm lũ cho hạ du. Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia đang lên nhanh. Dự báo lũ trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục lên đạt đỉnh ở mức báo động báo động III sau đó xuống chậm. Trong 6-12 giờ tới lũ trên sông Thu Bồn có khả năng lên ở mức xấp xỉ báo động II. IV. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các xã thuộc huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn; Nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các xã thuộc huyện Tiên Phước, Hiệp Đức, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn, một số xã vùng núi huyện Đại Lộc và Núi Thành. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các đô thị và ngập lụt tại các vùng trũng thấp ở hạ lưu các sông như huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ.

Quảng Ngãi lốc xoáy cuốn phăng hàng chục nhà dân giữa đêm khuya

Sáng 17/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bình Sơn cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra trận lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái.

Theo đó, khoảng 00 giờ 55 phút cùng ngày, mưa lớn kết hợp với trận lốc xoáy có cường độ mạnh quét qua địa bàn các xã ven biển của huyện Bình Sơn đã khiến cho nhiều nhà dân ở thôn Vĩnh Trà (xã Bình Thạnh) và xã Bình Chánh bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Hiện có 11 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn.

Ông Ngô Văn Dụng, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết: "Trận lốc xoáy xảy ra trong đêm khiến nhiều nhà dân ở địa phương thiệt hại nặng. Thống kê sơ bộ, hiện có 33 nhà dân ở xã Bình Thạnh và 12 nhà dân ở xã Bình Chánh bị tốc mái trên 70%, trong đó có 11 hộ bị tốc mái hoàn toàn; không có thiệt hại về người. Hiện chúng tôi đang tiếp tục thống kê thiệt hại, tổ chức khắc phục, sửa chữa hư hỏng, giúp bà con có nơi tạm cư".

Rất may sự việc không gây thiệt hại về người.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, rạng sáng 17/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ và bắc trung bộ. Tại huyện đảo Lý Sơn có gió cấp 6, giật cấp 8, tại Dung Quất (huyện Bình Sơn), Trà Câu (thị xã Đức Phổ) có gió giật cấp 6.

Vùng biển Quảng Ngãi có mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 3-6 km trong mưa, gió cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3 m, biển động mạnh. Trong đất liền nhiều mây, có mưa to đến rất to và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

TT-Huế: Mưa rất lớn, lũ dâng cao, đường biến thành sông

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh TT-Huế, do ảnh hướng rìa phía nam của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, từ ngày 17 tới 19/10, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to trên diện rộng, có nơi mưa đặc biệt to, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Lũ trên sông Hương đã vượt mức báo động 1

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến ở mức từ 200-350mm, có nơi trên 400mm; mưa với cường độ lớn nhất tập trung trong ngày 17 và 18/10.

Vùng ven biển có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7; trên biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; vùng ven biển xuất hiện triều cường cao gần 1m.

Cầu gỗ lim ven sông Hương ngập trong nước lũ

Thu dọn cây xanh đổ ngã trên đường phố Huế do gió to, mưa lớn

Do mưa lớn liên tục, lũ trên sông Hương đến sáng 17/10 đã vượt trên báo động 1 là 0,17m (báo động 1 là +1m), có khả năng lên gần báo động 2 (báo động 2 là +2m). Lũ trên sông Bồ đã vượt qua báo động 1, ở mức dưới báo động 2 là 0,48m, có khả năng vượt trên báo động 2. Mực nước trên các sông tại TT-Huế hiện tiếp tục lên nhanh và chảy xiết về hạ du.

Nước lụt tràn vào sân nhà dân tại Huế sáng 17.10

Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ các sông dâng cao. Theo ghi nhận của PV, trong sáng 17/10, nhiều khu vực dân cư, tuyến đường giao thông tại TP Huế, thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền... đã bị ngập.

Tại xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà), nhiều con đường dẫn vào các khu dân cư đã biến thành sông. Người dân dùng ghe thuyền di chuyển đi lại ngay trên những tuyến đường ngập lũ.

Thủy điện Hương Điền nhận lệnh xả nước đón lũ

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động phương án di dời dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn

Cũng trong sáng 17/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế phát đi lệnh khẩn về vận hành hồ chứa thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ.

Theo đó, căn cứ mực nước hồ Hương Điền lúc 6 giờ ngày 17/10 ở mức +54,73m, lưu lượng đến hồ 1.971m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 473m3/s, Ban chỉ huy đã yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền thực hiện điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 800-1000m3/s; đồng thời, điều chỉnh vận hành thủy điện tùy theo tình hình lưu lượng nước thực tế đến hồ.

Đường biến thành sông tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà

Để chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, trong sáng 17/10, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh phát thông báo khẩn yêu cầu chính quyền các huyện, thị xã và thành phố Huế; các sở, ban, ngành trong tỉnh chủ động rà soát, có phương án sơ tán dân tại những khu vực nguy hiểm, ngập úng đô thị, các vùng có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức lực lượng hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua các khu vực ngầm tràn, vùng ngập úng; nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá trên sông.

Đi lại bằng ghe thuyền ngay trên những đường làng ngập lũ

Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến xấu của thời tiết có thể xảy ra.

Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Bình

Tin từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình cho hay, mực nước trên các sông tại tỉnh Quảng Bình đang dưới Báo động I, riêng Sông Gianh tại trạm Đồng Tâm trên BĐI 1,19m, Kiến Gang trên BĐI 1,24m; Lệ Thủy trên BĐI 0,26m.

Hiện tại chỉ duy nhất QL1A đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình không xảy ra tình trạng ngập lụt, giao thông thông suốt và an toàn nhưng tại QL15 xảy ra tắc đường tại Ngầm Bùng Km562+200, nước dâng ngập mặt ngầm từ 1,2 - 1,6m… nhiều khu vực khác sạt lở, tắc đường do nước lũ qua ngầm tràn quá cao do vậy các đơn vị quản lý đường bộ đã chủ động cho đóng barie và bố trí người trực phân luồng đảm bảo ATGT.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương sẵn sàng di dời dân vùng có nguy cơ sạt lở cao như ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch… đảm bảo cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm tránh trú.

Đặc biệt, các địa phương phải triển khai lực lượng làm rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm các địa điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở, hướng dẫn người dân không qua lại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết, không đánh bắt cá, vớt củi dọc khe suối.