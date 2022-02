Màu phong thủy được cho là gọi tài lộc, hút tình yêu

15/02/2022 6:30 AM (GMT+7)

15/02/2022 6:30 AM (GMT+7)

Màu đỏ, màu vàng, xanh lá, xanh dương Cerulean và bạc hà là những màu sắc may mắn trong năm 2022. Sở dĩ như vậy vì các màu này có nguồn gốc từ các yếu tố phong thủy gồm mộc (ngũ hành của con hổ), thủy (ngũ hành 2022), hoả, trái đất và năng lượng dương.

Ngoài dùng các đồ vật may mắn có màu này thì ngôi nhà của bạn có các màu trên cũng có nhiều ích lợi.

Màu đỏ

Màu đỏ từ xưa được quan niệm là màu mang đến may mắn trong văn hóa Á Đông. Màu đỏ còn tượng trưng cho sức sống, chuyển động, đam mê, tình yêu.

Tông màu vàng hấp thụ căng thẳng, tạo nét hài hoà, ấm áp

Các chuyên gia phong thủy khuyên nên sử dụng màu đỏ đặc biệt đối với những người tình duyên chưa có gì khởi sắc trong năm cũ. Để thu hút tình yêu đến, chỉ cần dùng những đồ trang trí có màu đỏ trong nhà ví dụ như rèm đỏ hoặc thảm đỏ, cũng có thể bổ sung thêm quần áo màu đỏ.

Màu đỏ kích hoạt yếu tố hỏa và là màu may mắn cho ai đang hướng đến một mối quan hệ lãng mạn hoặc sắp chào đón một em bé. Mặc dù, màu đỏ rực giúp cải thiện đời sống tình cảm nhưng dùng quá nhiều màu đỏ lại mang đến bí bách, khó chịu và giận dữ.

Màu vàng

Màu này tượng trưng cho hiểu biết, khôn ngoan và khả năng tổ chức.Nhưng dùng quá nhiều có thể khiến con người ta ảo tưởng về vinh hoa phú quý.

Ngoài ra, màu vàng còn hấp thụ căng thẳng, tạo nét hài hòa, ấm áp. Màu vàng mang năng lượng tích cực có thể dùng cho nhà bếp, phòng khách hoặc phòng trẻ em. Dù bạn dùng tông vàng hướng dương hay tông màu vàng rơm đều có những lợi ích về năng lượng như nhau.

Màu xanh lá

Đây là màu của cuộc sống và thiên nhiên, phát triển ổn định, những khởi đầu và triển vọng mới, dồi dào và giàu có, hy vọng và tự do về nội tâm.

Màu xanh lá cây cho thấy khởi đầu của một cuộc sống mới hoặc một mối quan hệ mới. Đây có thể coi là màu sắc mang đến cơ hội và thay đổi tích cực.

Màu xanh dương Cerulean

Đây là màu dịu nhẹ, mang đến thoải mái, thanh thản và tự do. Màu sắc này sẽ tăng may mắn trong các cuộc phỏng vấn, giao thiệp và đàm phán. Tuy nhiên, sử dụng nhiều màu này kích hoạt yếu tố thủy lại mang đến lãnh đạm, tuyệt vọng do đó cần dùng ở mức vừa phải.

Màu bạc hà

Màu này kích hoạt yếu tố mộc, mang đến tăng trưởng, sáng tạo. Màu bạc hà mang đến may mắn cho ai cần phải thích nghi với một địa điểm, công việc mới hoặc đang bắt đầu một hành trình mới.