Lợi thế ưu việt chỉ có ở xe máy điện

Công nghệ mang đến an toàn, tiện nghi

Những năm gần đây, các hãng xe máy xăng truyền thống luôn cố gắng đưa ra nhiều giải pháp giúp chiếc xe được an toàn hơn như trang bị smart key, thêm tính năng cảnh báo khi xe bị di chuyển, tìm xe trong bãi gửi…Những công nghệ này giúp xe an toàn hơn nhưng vẫn bộc lộ điểm yếu, khả năng xe bị mất trộm vẫn cao nếu như chủ xe ở khoảng cách quá xa hoặc không có tầm nhìn tốt.

Trong khi đó, các hãng xe máy điện có lợi thế khi dễ dàng đưa ra các giải pháp can thiệp sâu hơn bằng tính năng khóa động cơ, kết hợp báo động. Đặc biêt, VinFast còn đưa ra những công nghệ cao hơn, khuất phục được các nhóm trộm cắp xe tinh vi nhất.

Xe máy điện giờ đây có thể mờ khóa bằng điện thoại mà không cần dùng ổ khóa (ảnh: VinFast)

Những công nghệ khóa bảo mật, chống trộm do hãng xe Việt đầu tư nghiên cứu và phát triển giúp những chiếc xe máy điện của hãng có khả năng chống trộm an toàn cao nhất trên thị trường hiện nay. Trong đó, có thể kể tới công nghệ khóa PAAK (Phone As A Key) mới nhất được trang bị trên xe máy điện Vento vừa ra mắt. PAAK đã loại bỏ hoàn toàn ổ khóa truyền thống, nâng cấp cụm khóa cổ, mở yên xe bằng hệ thống khóa điện và có thể hoạt động với hai công nghệ khóa an toàn bằng Smart key và bằng ứng dụng trên điện thoại cá nhân.

Bên cạnh đó, hầu hết các sản phẩm xe máy điện của VinFast đều được tích hợp công nghệ Esim khiến việc mở khóa bằng điện thoại, bật tính năng chống trộm, nhận cảnh báo cũng như định vị vị trí xe theo thời gian thực trở thành tính năng cơ bản. Đặc biệt, hộp kết nối connectivity của VinFast sử dụng loại pin riêng để cung cấp nguồn điện cho Esim. Hộp kết nối cũng được quản lý theo nhiều lớp thông tin như số serial number của pin và imei giúp việc vô hiệu hóa động cơ xe cũng như truy vết xe khi bị trộm trở nên dễ dàng hơn. Đã có nhiều người dùng tìm lại được xe bị trộm nhờ vào công nghệ này.

Hộp kết nối sử dụng công nghệ Esim điều khiển toàn bộ hoạt động trên xe máy điện VinFast

Không những thế, công nghệ kết nối Esim trên những mẫu xe máy điện của VinFast đều có khả năng nhận các bản cập nhật online theo phương thức OTA, giống như việc cập nhật hệ điều hành trên điện thoại di động. VinFast cũng là hãng xe duy nhất trên thị trường có khả năng áp dụng công nghệ này.

Công nghệ giúp tăng hiệu suất vận hành

Sự thay đổi về nhu cầu sử dụng hiện nay khiến người tiêu dùng cần tìm kiếm những mẫu xe có khả năng vận hành mạnh mẽ hơn, tiết kiệm tài chính hơn, đồng thời bền bỉ hơn. Do vậy, cuộc chạy đua trong việc áp dụng công nghệ tăng hiệu suất vận hành đối với mọi hãng xe điều rất quan trọng. Tuy nhiên, các hãng xe máy truyền thống luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn khi đưa các yếu tố công nghệ vào việc cải tiến động cơ đốt trong.





Xe máy truyền thống gặp khó với nước (Ảnh Autopro.com.vn)

Việc can thiệp sâu vào hệ thống điều khiển động cơ đốt trong vô cùng khó khăn, cần thời gian nghiên cứu. Các hãng xe sẽ phải thay đổi và nâng cấp nhiều chi tiết. Ví dụ như muốn tăng hiệu suất vận hành phải kết hợp từ chất lượng động cơ, hệ thống cảm biến, tinh chỉnh phần cứng, nâng cấp ECU…Tuy nhiên không phải nhu cầu nào, động cơ đốt trong cũng có thể được giải quyết bằng công nghệ. Đặc thù nhất phải kể tới là nhược điểm "tránh nước" của động cơ đốt trong.

Trong khi đó, phần lớn các mẫu xe máy điện đều có khả năng chịu nước tốt hơn. Xe máy điện của VinFast còn có khả năng chống nước đạt tiêu chuẩn IP67 nhờ công nghệ bảo vệ pin và động cơ, giúp xe có khả năng hoạt động hoặc ngâm nước ổn định ngay cả khi ngập nước 0,5 mét trong 30 phút. Đây là điều "không thể" đối với hầu hết các hãng xe máy truyền thống trên thị trường.

Xe máy điện sở hữu công nghệ chống nước IP67 xóa đi nỗi lo mỗi mùa mưa tới (Ảnh tinhte.vn)

Việc sử dụng động cơ điện cũng giúp xe máy điện có khả năng tăng tốc tốt hơn so với động cơ đốt trong truyền thống. Trong khi động cơ đốt trong cần tới 4 chu kỳ để có thể sinh công thì với động cơ điện, quá trình này chỉ cần tính bằng giây. Khả năng sản sinh công suất tối đa nhanh và mạnh mẽ khiến cho xe máy điện có thể vận hành đa dạng tại nhiều môi trường khác nhau, đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn.

Phần lớn những mẫu xe máy điện của VinFast như Klara S, Feliz, Vento và Theon đều có khả năng vận hành tương đương hoặc vượt trội so với các mẫu xe tay ga hạng trung và cao cấp có dung tích xi lanh lên tới 125-150cc.

Ngoài ra, một trong những yếu tố quan trọng nhất của xe máy điện đó chính là không xả thải mang lại bầu không khí trong lành, góp phần cải thiện môi trường đang ngày càng ô nhiễm - hậu quả mà động cơ đốt trong mang lại trong suốt quá trình phát triển.

Cho tới hiện nay, những ưu điểm của xe máy xăng truyền thống đều được hiện diện trên xe máy điện, đồng thời những nhược điểm của động cơ đốt trong đều được công nghệ trên xe máy điện giải quyết triệt để. Đây chính là yếu tố giúp xe máy điện nói chung và những sản phẩm xe máy điện của VinFast nói riêng ngày càng được ưa chuộng và được đánh giá là loại xe sẽ thay thế xe máy xăng, đáp ứng hoàn hảo cho cách thức sử dụng xe máy trong thời đại mới.