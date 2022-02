Loạt xe bị khai tử tại Mỹ năm 2022

07/02/2022 8:44 AM (GMT+7)

Hàng năm, các nhà sản xuất ô tô sẽ ngừng sản xuất một số mẫu xe phổ biến. Họ làm điều này vì nhiều lý do khác nhau, cho dù là do doanh số bán hàng kém hoặc sự thay đổi trong các quy định về khí thải. Ngoài ra, thiết kế lỗi thời và sự thay đổi sở thích của thị trường cũng là nguyên căn khiến nhà sản xuất ô tô không có lý do gì để không ngừng bán chúng.

Dưới đây là những mẫu xe sẽ không xuất hiện tại thị trường Mỹ vào năm 2022, trong đó có một số dòng xe vẫn đang phổ biến tại Việt Nam hiện tại.

9. Hyundai Veloster

Veloster "nghỉ ngơi" để Hyundai có thể tập trung vào các mẫu SUV Kona và Venue. Động cơ khiêm tốn khiến sức mạnh của nó không mạnh mẽ như ngoại hình thể thao vốn có. Và với doanh số bán hàng ngày càng giảm, hãng xe Hàn Quốc đã phải chấm dứt sản xuất chiếc xe này. Tuy nhiên, phiên bản Veloster N vẫn sẽ tiếp tục được bán ra vào năm 2022.

8. Mazda 6

Sự kết hợp giữa an toàn và hiệu suất hấp dẫn là không đủ để cứu Mazda 6 khỏi nguy cơ bị dừng sản xuất. Đây không phải là trường hợp cá biệt, vì doanh số bán sedan đã giảm ngay cả trước khi bước vào đại dịch. Mazda 6 đã chứng kiến doanh số giảm gần một nửa kể từ năm 2017 và với các mẫu xe khác như CX-5 đang trở nên phổ biến, hãng xe Nhật Bản đã phải để chiếc sedan cỡ trung này ra đi.

Với sự ra đi của Mazda 6, Mazda 3 là mẫu sedan cuối cùng vẫn được bán trong năm nay, khiến Mazda có nguồn cung hạn chế đối với các mẫu xe không phải SUV được bán tại Mỹ.

7. Mazda CX-3

Mazda Cx-3 là chiếc xe không đáp ứng được kỳ vọng sau sự đón nhận nồng nhiệt khi ra mắt. Dù được đánh giá rằng chiếc crossover cỡ nhỏ đầu tiên của Mazda vào năm 2014 sẽ làm lu mờ người anh em Miata, doanh số của chiếc xe không bao giờ đạt kỳ vọng. Năm mà CX-3 bán chạy nhất là 2016, với 18.557 xe.

Nhiều người nói rằng chiếc xe này quá nhỏ, có hàng ghế sau và không gian chở hàng chật chội. Do đó, sự ra mắt của CX-30 lớn hơn, kiểu dáng đẹp và có khả năng off-road vượt trội đã trực tiếp ấn định số phận của CX-3.

6. Hyundai Ioniq Electric

Trong khi khách hàng có thể mua các mẫu hybrid và plug-in hybrid vào năm 2022, Hyundai đã quyết định kết thúc việc bán ra phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện. Ngoài ra, phạm vi hoạt động 170 km cũng thua xa so với các EV của thương hiệu Hàn Quốc như Kona Electric với 258 km hoặc Ioniq 5 với 303 km mỗi lần sạc đầy.

Ioniq chạy bằng pin chỉ được cung cấp ở 11 tiểu bang tại Mỹ. Giá thành thấp hơn hàng nghìn USD so với các đối thủ mới không đủ để giữ cho Ioniq Electric tồn tại thêm một năm nữa.

5. Toyota Land Cruiser

Toyota gần đây đã giới thiệu thế hệ Land Cruiser bản cập nhật và đi kèm với đó là một số thay đổi. Chiếc SUV huyền thoại hiện đã nhẹ hơn 199,5 kg, có hệ truyền động và ngoại hình mới. Nó cũng đã được loại bỏ động cơ V8 nổi tiếng để chuyển sang động cơ V6 tăng áp kép có sức mạnh đáng kinh ngạc hơn đáng kể so với loại cũ.

Tuy nhiên, do doanh số bán hàng trì trệ của LC200 tại Mỹ, Toyota quyết định sẽ không bán ra Land Cruiser tại quốc gia này nữa. Những tín đồ của nó có lẽ sẽ phải chọn Lexus LX600 sang trọng ở các lần mua tới.

4. BMW 2-Series Convertible

Vào năm 2021, dòng xe coupe kết hợp mui trần 2-Series của BMW tạo nên sự trở lại của nhà sản xuất ô tô Đức khi chúng mang đến tính nhanh nhẹn và thể thao hiếm có. Chiếc xe thừa hưởng sức mạnh dồi dào từ động cơ tăng áp và hệ thống treo thể thao nhưng luôn tạo cảm giác thoải mái khi lái. Thêm vào đó, nội thất cao cấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt đã khiến nó trở thành một cỗ máy "quyến rũ".

Tuy nhiên, việc không thay đổi nhiều kể từ năm 2014 khiến BMW 2-Series Convertible dần lỗi mốt. Trong năm 2022, chỉ có BMW 2-Series bản coupe mới được xuất hiện trên thị trường Mỹ.

3. Dodge Durango SRT Hellcat

Do động cơ V8 phân khối lớn có xu hướng kém phổ biến, không có gì ngạc nhiên khi chiếc Dodge Durango SRT 6.2 lít V8 tăng áp 710 mã lực chỉ có một năm sản xuất duy nhất. Các quy định về khí thải đang được thắt chặt mỗi năm, và không có cách nào khác để chiếc SUV mạnh mẽ nhất được "tham chiến" tại Mỹ.

Điều đặc biệt hiện nay là các thương hiệu như Ford và Chevy luôn tích cực tiếp thị loạt xe điện mới của họ trong khi vẫn tìm cách sản xuất các mẫu xe có mã lực cao. Khách hàng vẫn có thể mua Durango tiêu chuẩn, chiếc SUV cỡ lớn hạng mạnh mẽ nhất với động cơ V8 có công suất cực đại 475 mã lực.

2. Honda Clarity

Clarity không giống như những chiếc Honda khác trên thị trường, nhưng nó cung cấp một loạt công nghệ tiên tiến như trang trí pin nhiên liệu hydro. Mặc dù nó hoạt động tốt với vai trò sedan gia đình, sự sụp đổ đã bắt đầu cách đây một năm với việc ngừng cung cấp mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện.

Năm nay, phiên bản plug-in-hybrid và FCV (xe điện chạy bằng pin nhiên liệu) cũng tiếp nối bị khai tử. Tuy nhiên, Honda hứa hẹn sẽ đưa xe chạy hydro trở lại trong đội hình của họ trong tương lai.

Với sự ra đi của Clarity, chỉ còn lại hai tùy chọn FCV tại thị trường Mỹ là Hyundai Nexo và Toyota Mirai.

1. Porsche Macan Turbo

Porsche Macan Turbo được trang bị hệ thống truyền động V6 tăng áp kép điện khí hóa và một loạt các tùy chọn cá nhân hóa mang lại trải nghiệm lái vô song so với các mẫu crossover, SUV khác. Tuy nhiên, nó không phải là mẫu xe nhanh nhất hoặc mạnh nhất trong phân khúc mà lại có mức giá cao. Dường như đó là lý do tại sao chiếc xe sẽ không quay trở lại vào năm 2022.

Thay vào đó, Porsche sẽ giới thiệu một phiên bản kế nhiệm thể thao hơn, mạnh mẽ hơn và tinh tế hơn với Macan GTS, khiến chiếc xe trở thành một chiếc SUV tuyệt vời.