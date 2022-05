Loạt doanh nghiệp địa ốc ở TPHCM chây ì nợ thuế trăm tỷ

Loạt doanh nghiệp địa ốc nợ thuế trăm tỷ

Ngày 15/5, Cục Thuế TPHCM công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ đợt 2/2022. Theo đó, có 30 doanh nghiệp nợ thuế, với tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp lên đến 1.911 tỷ đồng.

Trong số này có 3 doanh nghiệp nợ thuế trên 300 tỷ đồng, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) nợ 351,8 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn nợ 339,3 tỷ đồng, Công ty CP Đức Khải nợ 334,3 tỷ đồng. Đây cũng là những doanh nghiệp quen mặt nằm trong danh sách nợ của Cục Thuế TPHCM.

Thống kê tiếp danh sách nợ thuế cho thấy, nợ từ trên 20-50 tỷ đồng có 8 doanh nghiệp. Trong đó nợ cao nhất là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Kông nợ 49,5 tỷ đồng. Nợ từ trên 10-20 tỷ đồng có 7 doanh nghiệp, trong đó nợ nhiều nhất là Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn với mức nợ 19,3 tỷ đồng. Còn lại là 11 doanh nghiệp nợ từ trên 5-10 tỷ đồng, trong đó đứng đầu là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Công đoàn Thủ Đức, với số nợ 9,9 tỷ đồng.

Trước đó, hồi đầu tháng 4/2022, Cục Thuế TPHCM đã công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt 1/2022 gồm 120 doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp lên đến hơn 4.131 tỷ đồng.

Làm ăn bết bát

Theo tìm hiểu, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) nợ 351,8 tỷ đồng lần này đang dính lùm xùm ở nhiều dự án. Tiền thân của HDTC là Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà, một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn-Resco. Năm 2016, Công ty CP Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân đã chi hơn 1.600 tỷ đồng để mua 70% cổ phần HDTC khi Nhà nước bán vốn tại doanh nghiệp này.

Hiện tại, HDTC là chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, TP.Thủ Đức. Dự án này đã nhiều lần bị xử phạt và yêu cầu dừng thi công do không có giấy phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với đơn vị thi công Khu đô thị mới An Phú-An Khánh là Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng Delta-V do có hành vi tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình không có giấy phép mà chủ đầu tư đã bị xử lý vi phạm.

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Kông nợ 49,5 tỷ đồng cũng bị Thanh tra TPHCM kết luận có nhiều sai phạm trên nhiều lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, như chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất; chưa hoàn thành thủ tục về quyền sử dụng đất… tại dự án Park Vista. Chủ đầu tư còn bán 298 căn hộ tại dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Đến nay, dự án đã trễ hẹn gần 5 năm nhưng công trình đang bị ngưng thi công.

Theo Tiền Phong