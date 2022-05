Loại củ giàu sắt gấp 3 lần thịt gà, tốt cho sức khỏe

15/05/2022 5:00 AM (GMT+7)

Loại củ mà chúng ta đang nhắc đến chính là khoai tây. Nghiên cứu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy một củ khoai tây nướng cỡ to sẽ chứa gấp 3 lần lượng sắt so với 84g thịt gà. Ngoài ra, khoai tây còn chứa nhiều phốt pho, magie, canxi, natri, sắt và kẽm, vitamin C...

Trong khi ở Nhật Bản, Mỹ, Thụy Điển... khoai tây là thực phẩm được sử dụng để hỗ trợ điều trị viêm gan, tim mạch. Thì ở Việt Nam, những lợi ích của khoai tây vẫn chưa được nhiều người nắm rõ.

Những lợi ích của củ khoai tây đối với sức khỏe1. Giảm viêm

Theo cuốn sách 'Thực phẩm chữa bệnh', khoai tây có tính kiềm dầu và chống viêm, có thể làm dịu vết loét dạ dày và tá tràng, đồng thời làm giảm nồng độ axit trong dạ dày. Chúng cũng có thể làm giảm tình trạng sưng tấy do viêm khớp.

Bạn có thể thêm khoai tây vào chế độ ăn, nhưng hãy nhớ rằng ăn bất cứ thứ gì quá mức đều không tốt.

2. Cải thiện sức khỏe não bộ

Axit alpha lipoic, một loại đồng enzyme có trong khoai tây có thể giúp tăng cường sức khỏe nhận thức. Đồng thời, loại axit này cũng có tác dụng hữu ích đối với bệnh nhân Alzheimer. Một số vitamin và khoáng chất có trong khoai tây ảnh hưởng tích cực đến chức năng của não (bao gồm kẽm, phốt pho và B complex). Vitamin B6 đặc biệt quan trọng để duy trì sức khỏe thần kinh.

3. Giúp thúc đẩy tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong khoai tây giúp tiêu hóa trơn tru hơn. Chất xơ kích thích nhu động ruột để tránh táo bón, đồng thời cũng giúp điều trị bệnh tiêu chảy do trong khoai tây có chứa nhiều kali.

4. Thúc đẩy giấc ngủ

Tryptophan, được tìm thấy tự nhiên trong khoai tây, là một loại thuốc an thần tự nhiên giúp đảm bảo giấc ngủ ngon. Ngoài ra, kali trong khoai tây hoạt động như một chất giãn cơ, giúp cho cơ thể bạn cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn.

5. Tốt cho xương

Chuyên gia dinh dưỡng Shilpa Arora trả lời trên NDTV rằng: Nhờ giàu canxi và phốt pho, khoai tây giúp xương chắc khỏe. Sắt, canxi, magiê, phốt pho và kẽm có trong khoai tây đều góp phần vào việc xây dựng và duy trì cấu trúc và sức mạnh của xương. Kẽm và sắt trong củ khoai tây cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen - thành phần chính của da và xương.

6. Giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt

Theo một số nghiên cứu, nước ép khoai tây có thể giúp giảm bớt các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Hàm lượng carb cao trong khoai tây giúp nâng cao mức tryptophan, thúc đẩy sản xuất serotonin trong cơ thể (Serotonin còn được gọi là hormone hạnh phúc). Lượng serotonin tăng đột biến này giúp cải thiện tâm trạng và giảm lo lắng.

7. Ngăn ngừa lão hóa

Chuyên gia hàng đầu về da và tóc ở Delhi (Ấn Độ) - Tiến sĩ Deepali Bhardwaj cho biết: "Là một bác sĩ da liễu, tôi khuyên mọi người nên sử dụng nước ép khoai tây dưới mắt. Nó có đặc tính làm săn chắc da và có thể làm giảm lão hóa sớm và nếp nhăn. Vì vùng da dưới mắt của chúng ta mỏng, nó có xu hướng nhăn nheo nhanh hơn, nước ép khoai tây có thể là một vị cứu tinh".

4 lưu ý quan trọng cần nhớ khi ăn khoai tây

1. Khoai tây có chỉ số đường huyết cao có thể gây ra sự gia tăng nhanh chóng lượng đường trong máu và đẩy mạnh sản xuất insulin. Chính vì thế những người bị bệnh tiểu đường không nên ăn quá nhiều khoai tây.

2. Ăn nhiều khoai tây có thể sinh ra các triệu chứng như kích ứng da, tiêu chảy, khó tiêu, đau đầu… Bạn nên thận trọng xem mình có bị dị ứng với loại củ này hay không.

3. Bà bầu cần tránh ăn nhiều khoai tây, vì khoai tây dễ gây đầy bụng, khó tiêu, ảnh hưởng đến thể trạng bà mẹ và thai nhi.

4. Trước khi dùng khoai tây để điều chế thành thuốc chữa bệnh, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ Đông y để tránh tác dụng phụ.