Lễ hội té nước của người Thái trắng Lai Châu

Theo người già ở Khổng Lào - Mường So kể lại, tương truyền Pô Phà (vua trời) có lòng độ lượng bao la. Khi nhân gian gặp nạn, Pô Phà đã phái thần Then xuống hạ giới đầu thai thành người phàm trần để cứu nhân độ thế. Từ đó, bản làng có ai ốm đau, gặp rủi ro, vận hạn đều được Then cầu phúc cho tai qua nạn khỏi.