Lãnh đạo Bộ Công Thương cam kết đủ xăng dầu

Chiều 3/3, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời câu hỏi liên quan mặt hàng xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, thời gian qua, mặt hàng này biến động rất lớn, một phần do xung đột vũ trang Nga-Ukraine.

Trong nước, thời gian qua, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn gặp khó khăn nên đã giảm công suất, dù nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn đã tăng công suất, nhưng chưa đủ bù lượng thiếu hụt.

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương đã giao cho 10 thương nhân đầu mối có thị phần lớn nhất để nhập khẩu, góp phần đảm bảo đủ xăng dầu nội địa. Từ quý II, kể cả nhà máy Nghi Sơn không đáp ứng được, vẫn đảm bảo xăng dầu cho sản xuất và nhu cầu của người dân.

Liên quan việc điều chỉnh thuế môi trường, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, dự thảo xin ý kiến các bộ, ngành đưa mức giảm từ 500 - 1.000 đồng/lít. Nếu theo phương án này, giá xăng sẽ giảm 1.000 đồng/lít, giá dầu giảm 500 đồng/lít… “Chủ trương này sẽ góp phần đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí tiêu dùng cho dân”, ông Chi nói.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên được đề nghị làm rõ những vấn đề liên quan giá test kit COVID-19 tăng thời gian qua. Ông Tuyên nói rằng, giá test kit tăng liên quan nhu cầu của người dân tăng cao, trong khi cầu chưa đáp ứng đủ. Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan đã yêu cầu các quầy thuốc niêm yết công khai giá bán test kit. Nếu quầy thuốc nào không tuân thủ yêu cầu này sẽ bị lực lượng chức năng xử lý, còn các doanh nghiệp sẽ không cung cấp test kit để bán.

Ông Tuyên đề nghị các gia đình chỉ mua test kit khi cần, dùng đến đâu mua đến đó. “Người dân chỉ cần tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế, không quá lo lắng mà mua dự trữ, chỉ test khi cần. Hơn nữa, trong một gia đình có thể làm mẫu gộp. Có như vậy, cung test kit mới đủ cầu”, ông nói.

Về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi, Chính phủ đã quyết định nhập khoảng 22 triệu liều để tiêm, ông Tuyên cho biết. Bộ Y tế cũng đã phối hợp các bộ, ngành liên quan lấy ý kiến phụ huynh về việc tiêm vắc xin cho trẻ nhỏ. “Chúng tôi nhận được khoảng 95% ý kiến đồng tình của các phụ huynh trong việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-11 tuổi. Như vậy, người dân cơ bản đồng tình với việc này”, ông Tuyên nói.

Vụ Việt Á thu hồi hơn 1.600 tỷ đồng

Trả lời câu hỏi về vụ Việt Á, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết, Bộ Công an đã làm “xuyên Tết, thậm chí xuyên COVID-19” để thúc đẩy quá trình điều tra vụ Việt Á. Theo ông Xô, đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ủy thác cho cơ quan điều tra các tỉnh, thành thu thập các tài liệu liên quan. Đại diện Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, thu hồi tài sản bị can, đối tượng có liên quan được hơn 1.600 tỷ đồng.

“Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cơ quan điều tra đang tích cực điều tra, xác minh tại các bộ, ngành có liên quan để làm rõ hành vi sai phạm trong việc giao nhiệm vụ nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép lưu hành sản xuất, đánh giá chất lượng sản phẩm và việc mua bán sản phẩm”, Tướng Xô cho hay.