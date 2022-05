Lãi suất gửi tiết kiệm lại tăng

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tín dụng tính đến ngày 25/4 đã tăng 6,75% so với cuối năm 2021 (tương đương 16,4% so với cùng kỳ) trong khi huy động vốn chỉ tăng 3,55% (tương đương 10,7% so với cùng kỳ).