Kiều hối đổ về Việt Nam tăng mạnh

Bất chấp dịch COVID-19, lượng kiều hối đổ về Việt Nam năm 2021 tăng mạnh. Ảnh minh họa

Ông Michal Rutkowski, Giám đốc Toàn cầu của WB về An sinh xã hội và Việc làm, cho biết dòng kiều hối từ người di cư đã cùng các chương trình hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt của chính phủ giúp đỡ nhiều gia đình gặp khó khăn kinh tế do đại dịch COVID-19. Do đó, các quốc gia cần có chính sách tạo điều kiện cho dòng kiều hối được trở về để hỗ trợ cho đà phục hồi kinh tế sau đại dịch.