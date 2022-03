Kia Carnival, mẫu SUV đa dụng và linh hoạt cho gia đình nhiều thành viên

24/03/2022 9:16 AM (GMT+7)

24/03/2022 9:16 AM (GMT+7)





Theo số liệu báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam ( VAMA ), trong năm 2021 vừa qua, phân khúc SUV/Crossover là dòng xe có doanh số tốt nhất tại thị trường Việt Nam với hơn 92.000 xe được giao đến tay người dùng, tăng 17% so với năm 2020.

Bước sang năm 2022, lượng xe bán ra của phân khúc SUV/Crossover trong tháng 1 tiếp tục duy trì phong độ tốt với hơn 11.000 xe, tăng mạnh 60% so với tháng 1.2021. Màn tăng tốc ngược dòng của phân khúc SUV/Crossover trong khi hầu hết các phân khúc xe khác đều bị sụt giảm doanh số là một minh chứng cho thấy rõ xu hướng “SUV hóa” tại Việt Nam.

Cùng với nhu cầu xe đa dụng ngày càng tăng mạnh, Kia Carnival đang nổi lên như một lựa chọn hàng đầu trong tầm giá hơn 1 tỉ đồng với doanh số trung bình gần 900 xe/tháng. Kia Carnival là thế hệ hoàn toàn mới của Kia Sedona trước đây. Ngay từ khi ra mắt thị trường Việt hồi tháng 10.2021, Kia Carnival đã lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng nhờ màn lột xác thiết kế theo phong cách SUV, cùng khoang nội thất rộng rãi, giàu trang bị tiện nghi hiện đại.

Mới đây nhất, Kia Carnival đã được tạp chí AutoTrader trao giải thưởng Best New Cars For 2022 (xe mới tốt nhất 2022). Theo đánh giá của các chuyên gia AutoTrader, Kia Carnival đã vượt sự kỳ vọng của người dùng với kiểu dáng thiết kế theo phong cách SUV, đồng thời vẫn đáp ứng tối đa nhu cầu của các gia đình đông người.

“Có hai lý do khiến Kia Carnival trở nên nổi bật. Đầu tiên đây là minh chứng cho thấy bạn không cần thiết phải chọn mua từ một thương hiệu xa xỉ truyền thống để có được một chiếc xe sang trọng thực sự. Thứ hai là KIA đã kết hợp những lợi thế của dòng xe gia đình như sự linh hoạt, rộng rãi với ngoại hình thể thao, nhiều công nghệ tiện ích, và sự hấp dẫn của một chiếc SUV cao cấp”, Brian Moody, Tổng biên tập của AutoTrader cho biết.

Thiết kế rộng rãi, linh hoạt

Kia Carnival gây ấn tượng với thiết kế thể thao, mạnh mẽ, hiện đại nhờ sử dụng nhiều đường nét góc cạnh, vuông vức. Mặt trước nổi bật với cụm đèn Full-LED công nghệ cao và cụm đèn định vị liền mạch với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng nhưng thiết kế khỏe khoắn. Mui xe theo phong cách mái vòm ấn tượng.

Phần hông xe mạnh mẽ với bộ mâm kích thước lớn 19 inch, thiết kế 5 chấu kép mạnh mẽ với các đường vát góc cạnh, sắc sảo cùng ốp vòm bánh xe đa tầng mạnh mẽ, đậm chất SUV. Vòng ra phía sau, cụm đèn hậu Full LED thiết kế liền mạch, tạo nên hình ảnh năng động và sang trọng.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của Kia Carnival lần lượt là: 5.155 x 1.995 x 1.775 (mm). So với các mẫu xe đối thủ trong phân khúc SUV 7 chỗ Kia Carnival có chiều dài và chiều rộng tốt hơn nên nhìn trường dáng và bề thế hơn hẳn. Bên cạnh đó, với chiều dài cơ sở Carnival vượt trội nên không gian bên trong của Carnival rất rộng rãi, mang đến cảm giác thoải mái ở mọi vị trí ngồi, bao gồm cả hàng ghế thứ 3. Trong khi đó hàng ghế thứ 3 của hầu hết các mẫu SUV 7 chỗ tầm trung khác khá chật, chỉ phù hợp với trẻ em.

Tại thị trường Việt Nam, Kia Carnival được phân phối với 2 cấu hình ghế ngồi 7 chỗ hoặc 8 chỗ, giúp người dùng thoải mái lựa chọn theo nhu cầu sử dụng của gia đình. Đặc biệt, các hàng ghế được bố trí thông minh và linh hoạt, mang đến một không gian đa dụng, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của các gia đình nhiều thế hệ. Với phiên bản 8 chỗ, hàng ghế thứ 2 có thể xoay 180 độ để kết hợp với hàng ghế thứ 3 tạo thành không gian hội họp, làm việc của các thành viên trên xe. Ghế trung tâm có thể gập thành bàn hoặc tháo rời để tạo lối đi.

Thêm vào đó, xe còn sở hữu khoang hành lý rất rộng rãi nhờ khả năng điều chỉnh linh hoạt các hàng ghế sau. Theo đó, dung tích khoang hành lý là 1.139 lít khi sử dụng cả 3 hàng ghế, có thể tăng lên đến 2.460 lít khi gập phẳng hoàn toàn hàng ghế 3 và có thể tiếp tục nâng thể tích tối đa lên đến 4.110 lít khi gập hoặc tháo rời hàng ghế 2, giúp người dùng thoải mái mang “cả thế giới” theo để phục vụ những chuyến du lịch dài ngày cùng gia đình. Đây cũng chính là điểm vượt trội của Kia Carnival so với hầu hết các mẫu SUV hạng D.

Ngập tràn trang bị, tiện nghi

Với thiết kế hướng đến phục vụ những khách hàng gia đình, đặc biệt là những gia đình có nhiều thành viên, Kia Carnival được cung cấp rất nhiều trang bị, tiện nghi hiện đại, giúp người dùng ở mọi vị trí từ người lái đến hành khách đều cảm thấy thoải mái và tiện lợi.

Kia Carnival được trang bị ghế lái chỉnh điện 12 hướng, ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng. Vị trí người lái nổi bật với cụm màn hình đa thông tin 12,3 inch và màn hình giải trí Full-HD 12.3 inch. Vô lăng bọc da cao cấp tích hợp lẫy chuyển số, mang đến cho người lái những trải nghiệm lái thể thao đầy thú vị. Bên cạnh đó, nút xoay chuyển số điện tử giúp người lái thao tác thuận tiện hơn, cùng 4 chế độ lái (Normal, Eco, Sport, Smart) mang đến trải nghiệm lái đa dạng cho người dùng.

Trong khi đó, hành khách ngồi ở những hàng ghế phía sau cũng được chăm chút tỉ mỉ. Tiện nghi ở hàng ghế thứ 2 của Kia Carnival vượt trội so với các mẫu SUV 7 chỗ khác. Cụ thể, hàng ghế thứ 2 của Carnival được cung cấp với tùy chọn 2 hoặc 3 chỗ. Với tùy chọn 2 chỗ, ghế được thiết kế chỉnh điện với chế độ sưởi, làm mát 3 cấp độ. Chế độ thư giãn thiết lập tư thế nằm không trọng lực giúp hành khách thư giãn, giảm mệt mỏi trong những chuyến đi xa. Với tùy chọn 3 chỗ, hàng ghế 2 có thể trượt tiến/lùi để tạo lối đi lên xuống rộng rãi cho người ngồi băng ghế sau.

Đặc biệt, ghế trung tâm được thiết kế phù hợp để bố trí ghế trẻ em, có thể trượt tiến/lùi và xoay 180 độ nhằm thuận tiện cho việc chăm sóc trẻ em trong quá trình di chuyển, rất phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, hàng ghế thứ 3 có thể điều chỉnh góc ngả lưng lên đến 120 độ, khoảng để chân rộng và khoảng sáng trần lớn hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc, tạo không gian ngồi thông thoáng, thoải mái cho cả 3 người lớn.

Ngoài ra, xe còn được cung cấp rất nhiều trang bị hiện đại khác như: Khởi động động cơ và hệ thống điều hòa từ xa; Mở/đóng toàn bộ cửa hông và cốp xe chỉ bằng một nút bấm trên chìa khóa; Hệ thống âm thanh vòm 12 loa Bose; Hệ thống đèn nền mood light với hiệu ứng đồ họa 3D, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, cửa sổ trời đôi tạo góc nhìn rộng, thoáng…Tất cả góp phần mang đến cho người dùng những trải nghiệm thuận tiện và thú vị hơn.

Công nghệ an toàn tiên tiến bậc nhất phân khúc

Đối với những khách hàng mua xe phục vụ gia đình, an toàn luôn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Với Kia Carnival, khách hàng sẽ yên tâm cầm lái và thoải mái tận hưởng những hành trình trải nghiệm cùng gia đình nhờ mẫu xe này được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn.

Bên cạnh những tính năng an toàn cơ bản như 7 túi khí (thêm túi khí đầu gối), dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả ghế ngồi; Kia Carnival 2022 còn được trang bị các tính năng an toàn nâng cao gồm: Hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA; Cân bằng điện tử ESP và Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau; Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động… cùng các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến như: Hệ thống quan sát toàn cảnh; Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin; Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường; Hệ thống tránh va chạm phía trước và Điều khiển hành trình thông minh.

Giá bán hợp lý

Tại thị trường Việt Nam, Kia Carnival được cung cấp 2 lựa chọn động cơ gồm 2.2 lít máy dầu và 3.5L máy xăng. Xe có tới 5 phiên bản, cùng nhiều tùy chọn màu sắc. Đặc biệt, Kia Carnival có khoảng giá trải rộng từ khoảng 1,2 tỷ đồng đến hơn 1,8 tỷ đồng, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn được phiên bản phù hợp với ngân sách tài chính và nhu cầu sử dụng.

Với những lợi thế về thiết kế hiện đại, kích thước rộng rãi vượt trội cùng khoang nội thất cao cấp, giàu tiện nghi trên các hàng ghế, đặc biệt là giá bán hợp lý, Kia Carnival được đánh giá lựa chọn SUV hàng đầu cho các gia đình đông thành viên. Kể từ thời điểm ra mắt đến nay, Kia Carnival luôn duy trì được phong độ rất ấn tượng với doanh số trung bình gần 900 xe mỗi tháng. Dự kiến trong năm 2022, doanh số của Carnival sẽ còn tăng mạnh hơn nữa khi nhu cầu mua ô tô làm phương tiện di chuyển an toàn trong mùa dịch của người dùng ngày càng tăng cao.