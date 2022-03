Không kiểm soát tốt giá xăng dầu, khó đạt được kỳ vọng phục hồi nền kinh tế

"Tuy nhiên, do khó khăn về tài chính của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn nên ngay từ đầu tháng 1/2022 công suất của nhà máy giảm 90%, sau đó xuống 80%, và giờ chỉ còn khoảng 60%. Từ đó việc giao hàng cho các đầu mối kinh doanh xăng dầu giảm mạnh so với thỏa thuận. Nguồn cung của nhà máy Nghi Sơn chỉ đạt 43% và trong tháng 3/2022 theo kế hoạch giao khoảng 680.000 khối nhưng dự kiến chỉ có thể giao được khoảng 80%. Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn dù đã được chỉ đạo tăng công suất lên để bù lại khó khăn của nhà máy Nghi Sơn, tuy nhiên vẫn chưa đủ bù đắp lượng cung thiếu hụt do Nghi Sơn giảm công suất. Tình trạng này đã khiến cho một số nơi thiếu xăng dầu cục bộ", Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay.

Cũng theo đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Văn Cường, năm 2022 là năm Việt Nam cố gắng kích thích thúc đẩy kinh tế phục hồi, theo kịp đà tăng trưởng của kinh tế. Để thực hiện mục tiêu đó Chính phủ đã có gói hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế với quy mô gần 350.000 tỷ đồng hay như giảm 2% thuế VAT nhằm khuyến khích tiêu dùng, giảm chỉ số giá, cố gắng giữ lạm phát không tăng. Do đó, nếu không cẩn trọng để cho giá xăng dầu tăng cao thì gần như mục tiêu đặt ra không đạt được và việc giảm thuế VAT 2% gần như không còn ý nghĩa.

“Chúng ta cố gắng hỗ trợ để mở rộng sản xuất thì nay giá xăng dầu tăng, hiệu quả không cao nguy cơ hạn chế đầu tư của các doanh nghiệp. Đây là điều đáng lo ngại nếu không kiểm soát tốt giá xăng dầu thì đà phục hồi kinh tế Việt Nam khó có thể đạt được kỳ vọng 6%-7%”, đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh.

Việc điều chỉnh giá xăng, dầu gần đây đã ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, khi mà nhiều hàng hoá được điều chỉnh tăng giá do tác động của giá xăng tăng. Do đó nhiều gia đình buộc phải cân đối lại tài chính và thắt chặt chi trong tiêu dùng hàng ngày. Trong khi đó, tại một số địa phương xảy ra tình trạng một số ít cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, bán theo giờ, bán theo định lượng.

Theo các chuyên gia kinh tế, diễn biến của tình hình xăng dầu trong nước thời gian qua cho thấy, vai trò quản lý, điều tiết của Bộ Công Thương cần phải được nâng lên. Có ý kiến cho rằng để đảm bảo an toàn an ninh năng lượng xăng dầu của Việt Nam thì không chỉ Bộ Công Thương mà cần có cơ chế đảm bảo an toàn năng lượng nói chung và an toàn xăng dầu nói riêng của Việt Nam. Do đó cần tăng cường cơ chế thị trường, cạnh tranh nhiều hơn nữa và tự do hóa kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh nguồn dự trữ xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối cần có nguồn dự trữ cấp quốc gia đảm bảo an ninh năng lượng.

Ông Hoàng Văn Cường cho biết, xăng dầu là mặt hàng bình ổn giá và được Nhà nước quản lý, do đó điều hành của Bộ Công Thương là rất quan trọng. Cho nên Bộ này cần phải có kiểm soát nguồn cung và dự trữ để đảm bảo chủ động nguồn cung trong nước và trong việc điều hành giá cần linh hoạt để khi giá xăng dầu giảm thấp thì tăng thêm phần trích vào Quỹ bình ổn giá và khi giá xăng tăng cao thì phải sử dụng Quỹ bình ổn đó để bù cho giá xăng.

Bên cạnh đó, phải điều hành mức dữ trữ, kiểm soát dự trữ của các nhà cung cấp để không có tình trạng nhà cung cấp găm hàng, đầu cơ om hàng không đưa xăng ra bán đợi giá tăng trong tương lai. Như vậy, Bộ Công thương vừa kiểm soát vừa điều tiết ở cung của hàng hóa, điều tiết giá và kiểm soát bằng mệnh lệnh hành chính không để đầu cơ xăng dầu.

Nhìn ở góc độ khác, PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng để bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong bối cảnh này, cần có các giải pháp để khuyến khích và tạo điều kiện cho nhập khẩu xăng dầu, bảo đảm hài hòa lợi ích cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đang thực hiện nhiệm vụ nhập khẩu xăng dầu. Do đó, cần tập trung vào một số giải pháp như: Việc điều hành giá xăng dầu của Nhà nước cần bám sát diễn biến của giá xăng dầu thế giới để giá xăng dầu trong nước không chênh lệch nhiều với giá thế giới và các nước trong khu vực; các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cần có các biện pháp nhằm tạo điều kiện về thủ tục hải quan, về hạn mức tín dụng… để nhập khẩu xăng dầu được thuận lợi hơn.