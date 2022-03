Các đại biểu tham dự buổi lễ khởi công





Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại lễ khởi công





Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu Châu Đốc và đường dẫn vào cầu thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ TX. Tân Châu đến TP. Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp





Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2024





Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Công trình cầu Châu Đốc nói riêng, Dự án Xây dựng tuyến đường liên kết vùng nói chung có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, phá vỡ thế ngăn cách, tạo kết nối giao thông giữa TP. Châu Đốc , các huyện, thành phố khác trong tỉnh với T X. Tân Châu . Đồng thời, kết nối thông thương với Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương, góp phần tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần thông tuyến Quốc lộ N1 kết nối theo trục ngang của các tỉnh Tây Nam Bộ nằm trên trục hành lang biên giới (Long An – Đồng Tháp – An Giang – Kiên Giang) và hoàn thiện hệ thống giao thông liên khu vực trong vùng. Đồng thời, góp phần mở rộng không gian đô thị Tân Châu và TP. Châu Đốc, tạo điều kiện cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa, xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới, thu hút khách du lịch đến với An Giang và còn là đòn bẩy trong phát triển kinh tế và mời gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào An Giang .

Với tầm quan trọng, mục tiêu và hiệu quả của dự án, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư, nhà thầu thi công triển khai thực hiện hoàn thành công trình theo đúng tiến độ. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, hiệu quả để triển khai thực hiện công trình đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Cầu Châu Đốc dài 667m, rộng 14m, với 4 làn xe. Cầu thiết kế vĩnh cửu kết cấu bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực. Trong đó, chiều dài cầu chính 260m; chiều dài cầu dẫn phía TX. Tân Châu 213,55m và chiều dài cầu dẫn phía TP. Châu Đốc 193,45m. Tổng mức đầu tư công trình trên 534 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án 33 tháng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2024…

Công trình cầu Châu Đốc và đường dẫn vào cầu thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ TX. Tân Châu đến TP. Châu Đốc, kết nối với 2 tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp, có tổng chiều dài gần 21km. Trong đó, tuyến đường chính dài hơn 17,5km, gồm: Điểm đầu tại nút giao với Tỉnh lộ 954 (phường Long Sơn, TX. Tân Châu) và điểm cuối tuyến tại nút giao với Quốc lộ 91 (phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc); phần các tuyến nối vào Tỉnh lộ 953 và Tỉnh lộ 951, dài gần 3,5km.

Trên tuyến này, ngoài cầu Châu Đốc, còn có công trình cầu Mương Tri và cầu Thần Nông, mỗi cầu dài 33,34m, cùng hệ thống thoát nước ngang và hệ thống chiếu sáng… Tổng mức đầu tư của dự án hơn 2.131 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và tỉnh An Giang.