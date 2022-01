Khoảng 60.000 du khách đón năm mới tại Phú Quốc

03/01/2022 6:53 AM (GMT+7)

Du khách tham quan quần thể du lịch Sun World Hon Thom Nature Park (Phú Quốc)

Biển, đảo tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn với phần lớn du khách. Trong tháng 12-2021 và những ngày đầu năm mới, Kiên Giang đón tổng cộng khoảng 460.000 du khách, trong đó có 3.296 khách quốc tế.

Du khách tới Kiên Giang đều tập trung tại 4 địa phương du lịch có biển là Phú Quốc, Kiên Hải (quần đảo Nam Du, Hòn Sơn…), Hà Tiên (đảo Hải Tặc), Kiên Lương (quần đảo Bà Lụa).

Tại Phú Quốc, khu phức hợp nghỉ dưỡng Vinpearl Resort&spa, Vinpearl Safari, Vin Wonder (ở phía Bắc đảo), quần thể Sun Worl Hon Thom Nature Park, cáp treo (ở phía Nam đảo), khu vực Bãi Trường, Dương Đông (trung tâm đảo) là những địa điểm check in hấp dẫn du khách do cảnh quan đẹp, xây dựng hiện đại, dịch vụ cao cấp.

Trong số khách quốc tế tới Phú Quốc đón năm mới, có đoàn 50 du khách Lào đáp chuyên cơ riêng. Trước đó, Phú Quốc cũng đã đón khách Hàn Quốc và Uzbekistan theo chương trình “hộ chiếu vaccine”.

Dự kiến trong tháng 1 và tháng 2-2022, sẽ có hơn 10 chuyến bay từ Singapore, Hàn Quốc, Ả rập Xê út, Malaysia… đến Phú Quốc.

* Tại tỉnh An Giang, chưa có số liệu chính thức, nhưng ước tính trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, mỗi ngày tỉnh này đón khoảng 20.000 du khách tới tham quan nhân dịp đầu năm mới.

Hầu hết du khách tới An Giang đi theo đoàn hoặc nhóm nhỏ từng gia đình. Các địa điểm du lịch hấp dẫn ở An Giang có Núi Cấm, miếu Bà Chúa Xứ ở Núi Sam, khu du lịch sinh thái rừng Trà Sư, các ngôi chùa, thánh đường hồi giáo…