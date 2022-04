Khám phá vẻ đẹp các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam

Tháng 12 năm 1999, UNESCO đã công nhận khu phố cổ Hội An là Di sản Văn hóa thế giới. Trong ảnh: Cảnh quan phố phường Hội An bao quát một màu rêu phong cổ kính như một bức tranh sống động. Sự tồn tại một đô thị như Hội An là trường hợp duy nhất ở Việt Nam và cũng hiếm thấy trên thế giới. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)