IATA: Covid-19 làm ngành hàng không ảm đạm, dự báo năm 2022 lỗ 12 tỷ USD

Các hãng hàng không thế giới kiệt quệ vì Covid-19. (Nguồn: VnEconomy)

IATA - đại diện cho hơn 290 hãng hàng không và chiếm khoảng 83% lưu lượng hàng không quốc tế - cho biết, mức thua lỗ năm 2022 sẽ nhỏ hơn so với mức thua lỗ ước khoảng 52 tỷ USD trong năm 2021.

Trong đó, các hãng hàng không Bắc Mỹ dự báo sẽ kinh doanh lãi trở lại vào năm 2022, qua đó trở thành thị trường dẫn đầu so với các khu vực khác.

Trong báo cáo triển vọng mới đây, IATA cho biết: “Vào năm 2022, tốc độ triển khai tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 và các chính sách của chính phủ sẽ quyết định quá trình lưu thông quốc tế, trong khi du lịch nội địa sẽ vẫn mạnh”.

Tiến triển trong việc triển khai tiêm vaccine cho phép nhiều chính phủ nới lỏng hạn chế và niềm tin của người tiêu dùng cải thiện sau giai đoạn phong tỏa.

Tại Nhật Bản, trong thông báo cuối tháng 10 vừa qua, công ty ANA Holdings Inc, công ty mẹ của hãng hàng không All Nippon Airways Co., cho hay công ty dự kiến sẽ tiếp tục thua lỗ trong năm tài chính hiện nay (kết thúc vào tháng 3/2022), năm kinh doanh thua lỗ thứ hai liên tiếp của công ty, với khoản lỗ ròng 100 tỷ Yen (880 triệu USD).

Tính theo khu vực, các hãng hàng không Bắc Mỹ dự kiến sẽ đạt lợi nhuận ròng 9,9 tỷ USD trong năm 2022, trong khi các hãng châu Âu ước tính thua lỗ 9,2 tỷ USD và châu Á lỗ 2,4 tỷ USD.