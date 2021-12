Hyundai Tucson thế hệ mới ra mắt, giá từ 825 triệu đồng

Hyundai Tucson 2022 chính thức ra mắt người tiêu dùng Việt Nam.

Hyundai Tucson là mẫu SUV bán chạy nhất của Hyundai trên phạm vi toàn cầu. Kể từ thế hệ đầu tiên được giới thiệu vào năm 2004, trải qua 3 thế hệ đến nay, Tucson đã bán được hơn 7 triệu chiếc. Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới được giới thiệu là thế hệ thứ 4 với những cải tiến mạnh mẽ về một chiếc xe phong cách, thể thao, hiện đại và tiện nghi.

Tại Việt Nam, thế hệ thứ 3 của Hyundai Tucson được phân phối vào năm 2015 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Tháng 8/2017 Tucson được chuyển dịch sản xuất lắp ráp theo chiến lược chung của Hyundai toàn cầu. Kể từ đó, Tucson luôn là một trong những mẫu SUV cỡ C được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam với hơn 7.000 xe đến tay khách hàng trong 11 tháng đầu năm 2021.

Thiết kế ngoại thất thể thao và gợi cảm xúc - Sensuous Sportiness

Hyundai Tucson hoàn toàn mới là mẫu xe mới nhất trong quá trình chuyển đổi SUV của nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc, đặc biệt là về mặt thiết kế. Tucson là mẫu SUV đầu tiên của hãng được mang trọn vẹn triết lý thiết kế Sensuous Sportiness (thể thao và gợi cảm). Điểm nhấn đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế này là sự hài hòa giữa 4 yếu tố cơ bản: tỷ lệ, kiến trúc, kiểu dáng và công nghệ.

Cảm hứng thiết kế của Tucson được thừa hưởng từ 2 mẫu concept “Le Fil Rouge” & Vision T, nhờ vào tỷ lệ thể thao và năng động hơn được tạo nên bởi nền tảng mới, Tucson hoàn toàn mới sở hữu một vẻ ngoài rất táo bạo mà không ảnh hưởng đến tính thực dụng của xe.

Một trong những điểm nhấn nổi bật ở phía trước là đèn ban ngày được thiết kế ẩn vào lưới tản nhiệt mang tên Parametric Jewel Hidden Lights. Sự đổi mới này kết hợp liền mạch với công nghệ chiếu sáng hiện đại vào lưới tản nhiệt cỡ lớn. Khi tắt máy, mặt trước của xe dường như chỉ được bao phủ bằng các họa tiết hình học tối màu và sẽ trở nên nổi bật đầy ấn tượng khi xe lăn bánh trên đường. Trang bị đèn chiếu sáng full LED là lựa chọn không thể thiếu trên xe.

Những đường gân hình khối cơ bắp cùng vòm bánh xe góc cạnh càng tô đậm vẻ đẹp năng động và khỏe khoắn cho xe. Phần mui xe dài và đường mái phẳng kết hợp cùng với chiều dài cơ sở dài và phần nhô ra ngắn tạo nên cảm giác năng động. Thân xe được tạo hình sắc sảo với sự kết hợp của các đường cắt thẳng góc cạnh sắc nét trong một tổng thể mượt mà của các hình khối.

Phía sau nổi bật với một vài điểm nhấn thiết kế mới với đèn hậu LED Parametric Jewel Hidden Lights. Ngoài ra, để tiếp tục làm nổi bật tính công nghệ cao của mình, Tucson mới còn được trang bị cửa kính phía sau mang tính biểu tượng của Hyundai cùng gạt nước được giấu bên dưới cánh gió sau giúp tăng thêm vẻ đẹp hiện đại cho xe.

Một trong những điểm đáng quan tâm trên Hyundai Tucson là kỹ thuật thiết kế Parametric Dynamics (Động lực học tham số), đó là cách tiếp cận thiết kế phi truyền thống bằng việc sử dụng các thuật toán hình học để tối đa hóa công nghệ kỹ thuật số như một yếu tố thiết kế. Thay vì vẽ hoặc phác thảo truyền thống, kỹ thuật Parametric Dynamics sử dụng các đường nét, khuôn mặt, góc độ và hình dạng đã được tạo ra thông qua dữ liệu kỹ thuật số để tạo ra tính thẩm mỹ thiết kế táo bạo và cá tính.

Kích thước lớn hàng đầu phân khúc

Hyundai Tucson 2022 thế hệ hoàn toàn mới sở hữu một kích thước vượt trội với các thông số Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.695 (mm). So với thế hệ thứ 3, Tucson 2022 dài hơn 150 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 35 mm. Chiều dài cơ sở xe ở mức 2.755 mm, hơn 85 mm so với thế hệ cũ. Xe được trang bị lazang có các kích thước từ 17 cho đến 19 inch tùy từng phiên bản. Khoảng sáng gầm xe đạt mức 181 mm.

Thiết kế nội thất INTERSPACE

Tucson thế hệ mới sở hữu khoang nội thất với các tham số không gian, công nghệ và thông tin hòa quyện. Tạo hình của bảng điều khiển kết hợp nhất quán với cửa ra vào, bao quanh những người ngồi phía trước. Khu vực bảng điều khiển trung tâm với điểm nhấn là màn hình cảm ứng giải trí đa chức năng 10,25 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay cùng khả năng Dual Connect 2 thiết bị Bluetooth cùng lúc.

Bảng điều khiển sử dụng công nghệ cảm ứng sắp xếp theo chiều dọc đổ tạo cảm giác như một thác nước tuôn chảy. Đường trang trí màu bạc chạy dọc từ trung tâm đến cửa sau hài hòa với các vật liệu bề mặt cao cấp được xếp lớp gọn gàng. Xe được trang bị hệ thống đèn LED nội thất, có thể điều chỉnh 64 màu giúp làm tăng thêm tính thẩm mĩ cho không gian.

Tucson thế hệ mới được trang bị hệ thống điều hòa thông gió đa chiều, giúp gia tăng khả năng làm mát cũng như lọc không khí độc hại. Bảng đồng hồ thông số Full Digital được thiết kế không mui độc đáo.

Hyundai Tucson tiếp tục mang đến một loạt các trang bị hiện đại như: cần số điện tử điều khiển nút bấm, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, Cruise Control thông minh, đèn pha và gạt mưa tự động, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử, gạt mưa tự động, Dừng xe thông minh Autohold, phanh tay điện tử, Camera 360… Như mọi mẫu xe khác của Hyundai tại thị trường Việt Nam, Tucson vẫn được trang bị bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam với các tính năng được tùy chỉnh.

Thế hệ động cơ SmartStream mới

Hyundai Tucson thế hệ thứ 4 tại thị trường Việt Nam được trang bị thế hệ động cơ SmartStream hoàn toàn mới.Công nghệ cốt lõi của SmartStream là tiết kiệm nhiên liệu, cải thiện hiệu suất và giảm phát khí thải, tối ưu hóa luồng khí và nhiên liệu được nạp, rồi sau đó tối ưu hóa công suất được sinh ra tới hệ thống hộp số và hệ truyền động.

Động cơ SmartStream 1.6L T-GDi (mã hiệu G4FP) cho công suất cực đại 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút cùng momen xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. Động cơ này ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD thay thế cho động cơ Gamma 1.6L T-GDi cũ, được tối ưu gia tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất cũng như giảm 12% lượng khí thải. Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT.

Phiên bản sử dụng động cơ SmartStream Diesel D2.0 (mã hiệu D4HD) cho công suất tối đa 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút cùng momen xoắn cực đại 416 Nm tại 2.000 ~ 2.750 vòng/phút. Phiên bản này đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Lựa chọn tiêu chuẩn vẫn là động cơ xăng SmarStream 2.0l MPI (mã hiệu G4NM) cho công suất 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút, cùng momen xoắn 192 Nm tại 4.500 vòng/phút. Khối động cơ này cũng được cải tiến hơn so với động cơ Nu 2.0L MPI cũ bằng hệ thống quản lí nhiệt tích hợp ITMS, hệ thống di chuyển giảm thiểu ma sát FOMS,… Phiên bản sử dụng động cơ này đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Hệ thống khung gầm N3 - Plattform hoàn toàn mới

Tương tự đàn anh Santa Fe, Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới được trang bị hệ thống khung gầm mới mang mã hiệu N3. Hệ thống khung gầm mới của Tucson được cấu thành từ các loại thép có độ cứng khác nhau nhằm đáp ứng các mục đích khác nhau: hấp thụ & phân tán lực va chạm, bảo vệ khoang cabin,… Trong đó, đáng kể nhất là 16 điểm hàn dập nóng bằng thép cường lực cùng khả năng chống vặn xoắn vượt trội.

Tăng cường khả năng vận hành với HTRAC

Lần đầu tiên tại Việt Nam mẫu xe Tucson được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh HTRAC. Giống như người đàn anh Santa Fe, hệ thống này trên Tucson có thể điều chỉnh biến thiên tỉ số phân bổ lực kéo trên các bánh tùy theo Drive Mode được cài đặt: Sport (Thể thao) 65:35 ~ 50:50; Comfort (Tiện nghi) 80:20 ~ 65:35; Eco (Tiết kiệm) 100:0 ~ 80:20. Chế độ Smart sẽ tùy chỉnh theo chân ga của người lái để tự động cài đặt chế độ phù hợp.

An toàn hơn với Hyundai SmartSense

Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới tiếp tục được duy trì các công nghệ an toàn vượt trội:

- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

- Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA

- Hệ thống phân bổ lực phanh EBD

- Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS

- Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM

- Hệ thống cân bằng điện tử ESC

- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC

- Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC

- Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA

- Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe RCCA

- Hệ thống thống cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEW

- Hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS

- Hệ thống chống trộm Immobilizer

- Hệ thống an toàn 6 túi khí

Hyundai Tucson 2022 - 51

Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới được trang bị hệ thống an toàn SmartSense thế hệ mới nhất, giúp đảm bảo độ an toàn dành cho người lái, hành khách đi cùng cũng như người và các phương tiện khác lưu thông trên đường. Các công nghệ có thể kể đến bao gồm:

- Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA: LFA sử dụng camera quan sát phía trước, từ các dữ liệu thu thập được sẽ tác động đến vô lăng, giúp xe giữ đúng làn vận hành, tránh gây nguy hiểm đến các phương tiện xung quanh.

- Hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA: hệ thống này là sự nâng cấp, bổ sung cho cảnh báo điểm mù BCW. Bên cạnh radar, hệ thống này sử dụng 2 camera góc rộng để nâng tầm quan sát cho lái xe. Khi người lái bật xi-nhan để rẽ hoặc vượt, hình ảnh điểm mù phía xi-nhan sẽ hiển thị ở trên màn hình ODO của xe, giúp phát hiện vật thể tránh va chạm. Trong trường hợp cần thiết, BCA sẽ can thiệp để xe có thể phanh để tránh nguy hiểm.

- Hệ thống phòng tránh va chạm trước FCA: hệ thống này là sự kết hợp của Camera & Radar gắn ở phía trước xe. Khi hoạt động, hệ thống sẽ nhận dạng người đi bộ hay các phương tiện phía trước và nếu vật thể nằm trong phạm vi nguy hiểm, hệ thống sẽ cảnh báo và có tác động đến hệ thống phanh để giảm tốc độ, tránh va chạm. Đặc biệt, hệ thống này không chỉ có tác dụng khi xe đi thẳng mà còn có khả năng xử lí khi xe vào cua trái, tránh những tai nạn đáng tiếc. FCA có khả năng cảnh báo khi xe di chuyển trong dải tốc độ từ 10 - 180 km/h, đồng thời có khả năng tác động phanh sớm trong dải tốc độ từ 10 - 80 km/h

- Hệ thống điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control: Hệ thống này sử dụng Camera và Radar phía trước. Khi xe di chuyển trên đường với tốc độ nằm trong phạm vi hoạt động của hệ thống (Từ 30 - 180km/h), chỉ với một nút bấm trên vô lăng kích hoạt, hệ thống sẽ tự động quét và xác định phương tiện di chuyển phía trước, đồng thời điều chỉnh tốc độ và giữ khoảng cách an toàn mà người lái không cần tác động đến vô lăng hay chân ga. Khi xe phía trước tăng hay giảm tốc, hệ thống cũng tự động điều chỉnh theo. Đặc biệt khi xe phía trước phanh lại, hệ thống cũng chủ động phanh xe giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn.

Tại Việt Nam, New Tucson được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc với 4 phiên bản khác nhau cùng 7 lựa chọn màu sắc: Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Xanh, Vàng cát và Ghi vàng. Cũng như những sản phẩm xe du lịch Hyundai được sản xuất và phân phối, Tucson All New được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước.

Giá bán cụ thể của từng phiên bản Tucson All New (Giá đã bao gồm VAT):

- Tucson 2.0L Xăng Tiêu chuẩn: 825.000.000 VNĐ

- Tucson 2.0L Xăng Cao cấp: 925.000.000 VNĐ

- Tucson 2.0D Dầu Cao cấp: 1.030.000.000 VNĐ

- Tucson 1.6L Turbo HTRAC: 1.020.000.000 VNĐ