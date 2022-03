Hy Lạp: Trải nghiệm dòng sông huyền bí dẫn tới 'thế giới ngầm' mê hoặc khách du lịch

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng 2-2022 đã tăng 49,6% so với tháng trước và tăng 169,6% so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đang thực hiện lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế và nhiều đường bay quốc tế đã được khôi phục.