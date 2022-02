Honda City có "ăn đứt" xe MG5 trong tầm giá 600 triệu?

24/02/2022 6:30 AM (GMT+7)

Ngoại hình Honda City, MG5 hiện đại và thể thao

Phiên bản RS có thêm tấm nhựa giả carbon ở cản trước, tấm khuếch tán gió ở cản sau. Hốc đèn sương mù phía trước, miếng phản quang ở đuôi xe cũng được tạo hình cánh khuếch tán gió.

Thân xe có điểm nhấn thể thao hơn với đường gân dập nổi, kéo dài từ cụm đèn trước đến phía sau. Mặt ca-lăng, gương chiếu hậu, ăng-ten vây cá mập và cánh gió thể thao phía sau đều được sơn đen mang lại nét thể thao. Bộ la-zăng 16 inch, thiết kế 5 chấu kép hai tông màu.

Với MG, ấn tượng nhất là phong cách thiết kế thể thao theo phong cách Coupe, tạo nên sự mới mẻ, đột phá so với những mẫu sedan hạng C hiện hành tại Việt Nam. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt rộng, bao quanh bởi đường viền to bản; cùng với đó là họa tiết bên trong mô phỏng hình ngọn lửa bùng cháy khá lạ mắt.

Bên hông xe, MG5 nổi bật với bộ mâm xe hợp kim 2 tông màu kích thước 17 inch, thiết kế mô phỏng kiểu dáng lưỡi rìu Tomahawk. Bên cạnh đó, đuôi xe cũng tạo điểm nhấn với kiểu thiết kế mở rộng ra hai bên, cùng dải đèn hậu LED lấy cảm hứng từ đường đua.

Bên cạnh đó, MG5 cũng chiếm ưu thế về thông số kích thước khi thuộc phân khúc C. Chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở của mẫu sedan nhập khẩu từ Thái Lan (4.675mm x 1.842mm x 1.480mm) đều trội hơn khi so sánh với Honda City (4.554mm x 1.748mm x 1.467mm), chỉ có khoảng sáng gầm là ở mức gần tương đương.

Nội thất Honda City thể thao, MG5 trẻ trung

Chất thể thao một lần nữa được nhấn mạnh trong khoang nội thất. Toàn bộ ghế ngồi bọc chất liệu da, da lộn pha nỉ, kết hợp viền chỉ khâu màu đỏ tương phản, lấy cảm hứng từ các dòng xe thể thao.

Bảng đồng hồ, bảng điều khiển trung tâm và nút bấm khởi động có viền đỏ, tạo điểm nhấn. Vô-lăng thể thao tạo hình ba chấu có đầy đủ các phím bấm tinh chỉnh chức năng. Phía sau là lẫy chuyển số, trang bị ít thấy trong phân khúc sedan hạng B.

Bên trong khoang cabin, MG5 sở hữu không gian khá rộng rãi cùng thiết kế hiện đại. Vô lăng trên xe dạng vô lăng D-cut cùng ghế thể thao chỉnh điện 6 hướng với cấu trúc không trọng lực ôm vào người lái, hỗ trợ bơm hơi tựa lưng, cùng bảng điều khiển trung tâm được thiết kế hướng về phía người điều khiển.

Mặt tiện nghi và an toàn của MG5 bản cao cấp tỏ ra nhỉnh hơn mẫu xe Nhật Bản. Danh sách có thể kể đến ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời, phanh tay điện tử, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảm biến áp suất lốp, đèn trang trí nội thất…

Còn lại, những trang bị tương đồng giữa 2 mẫu sedan gồm điều hòa tự động với hốc gió phía sau, kiểm soát hành trình, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động… Riêng City RS có chức năng khởi động từ xa, giúp đề nổ động cơ trước khi vận hành.

Với việc sở hữu cabin rộng rãi nhất nhì ở phân khúc B nên Honda City không quá thua kém MG5 khi so sánh về không gian sử dụng.

Honda City nhỉnh hơn MG5 về thông số vận hành

Cùng trang bị động cơ xăng I4 1.5L và hộp số vô cấp CVT, Honda City có ưu thế khi thông số công suất cao hơn so với MG5. Đi cùng với đó là khả năng "ép tua" ở chế độ số S và sử dụng lẫy chuyển số trên vô-lăng giúp City RS có trải nghiệm cầm lái mang hơi hướm thể thao.

Trong khi đó, MG5 nhỉnh hơn về mặt công nghệ với loạt tính năng hỗ trợ vận hành như vi sai điện tử, kiểm soát độ bám đường, kiểm soát phanh ở góc cua, tùy chọn 3 chế độ lái và 8 cấp số giả lập…

Trong khi đó, Honda City có hộp số vô cấp giả lập 7 cấp, nút chọn chế độ lái tiết kiệm Econ và chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm để hỗ trợ tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Kết luận

Honda City hướng tới nhóm khách hàng kĩ tính về mặt thương hiệu cũng như khả năng vận hành mạnh mẽ. Trong khi đó, với thiết kế trẻ trung bắt mắt đi kèm nhiều trang bị MG5 hướng tới nhóm khách hàng trẻ.





