Hồi hộp mua vé máy bay Tết

22/11/2021 11:09 AM (GMT+7)

Chị Lê Hoài Thương (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết năm ngoái, do vướng dịch Covid-19 nên cả nhà chị đã lỡ hẹn đón Tết ở quê. Chị dự tính năm nay, nếu dịch được kiểm soát tốt sẽ đưa các con về thăm ông bà nội, ngoại nhưng đến giờ vẫn chưa biết diễn biến dịch ra sao để quyết định.

Vé nhiều, giá thấp nhưng ế ẩm

"Mấy hôm nay, ông bà nội ở Hà Tĩnh liên tục gọi vào nhắc mua vé máy bay Tết, ông bà ngoại ở Hà Nội cũng mong con cháu về. Trên website của một số hãng, giá vé dịp Tết từ TP HCM - Vinh khoảng 2,8 triệu đồng/chặng, từ TP HCM - Hà Nội khoảng 2,7 triệu đồng/chặng. Giá này thấp hơn khoảng 25% so với những năm trước nhưng tôi vẫn do dự" - chị Thương nói.

Trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 ở TP HCM những ngày qua vẫn còn phức tạp, nhiều người khá e ngại việc di chuyển về quê đón Tết hoặc đi du lịch, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ chưa được tiêm vắc-xin.

"Mọi năm, khi hãng hàng không mở bán vé trước Tết 3-4 tháng là tôi đặt mua ngay về Huế vì ba mẹ đều ở quê. Còn năm nay, tôi vẫn đang theo dõi thông tin mở bán vé của các hãng mà chưa dám đặt bởi lo dịch bệnh vẫn khó kiểm soát" - anh Trần Tuấn Nam (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cho hay.

Ngày 21-11, dạo một vòng website của các hãng hàng không, các đại lý bán vé máy bay trực tuyến, chúng tôi ghi nhận một số hãng đã mở bán vé Tết với giá thấp hơn nhiều so với những năm trước. Dù vậy, số lượng khách đặt mua vé còn ít. Nhiều đại lý bán vé máy bay ở TP HCM than đến thời điểm này, không thấy ai hỏi mua vé Tết!

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện các hãng hàng không gần như chưa công bố kế hoạch và số lượng vé Tết cụ thể như mọi năm. Chỉ có Bamboo Airways và Vietjet Air mở bán vé một số đường bay dịp Tết nhưng số lượng vé được tung ra rất thấp, giá rẻ hơn 15%-25% so với năm ngoái. Chẳng hạn, vé chặng TP HCM đến Hà Nội, Đà Nẵng, Huế dịp cao điểm Tết đang được Vietjet Air, Bamboo Airways mở bán với giá từ 2,1 triệu đồng/chặng, từ TP HCM đi Vinh giá từ 2,5 triệu đồng/chặng (đã gồm thuế, phí).

Nhu cầu đi lại của người dân bằng đường hàng không chưa tăng trở lại sau giai đoạn giãn cách xã hội. Trong ảnh: Hành khách tại sân bay Phú Quốc ngày 21-11Ảnh: Dương Ngọc

Hãng hàng không "ngóng" quy định cụ thể

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về tình hình mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên đán 2022, đại diện Vietnam Airlines (VNA) cho biết theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam, VNA cũng như các hãng khác vẫn đang khai thác chuyến bay theo giới hạn tần suất và chỉ mở bán vé trong giai đoạn thí điểm lưu hành nội địa.

"Từ cuối tháng 8-2021 vừa qua, VNA đã sẵn sàng các công tác bán vé máy bay dịp Tết Nguyên đán 2022 với kế hoạch rõ ràng về số ghế cung ứng, điểm đến... để phục vụ hành khách đi lại, thăm người thân, nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đến tháng 9-2021, khi nhà chức trách yêu cầu các hãng dừng mở bán vé trên các đường bay nội địa, mọi hoạt động liên quan đã tạm dừng" - đại diện VNA cho hay.

Theo đại diện VNA, do việc mở lại các đường bay và bán vé vẫn tuân theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng nên các hãng gặp khó khăn trong việc chủ động lập kế hoạch khai thác, trong đó có kế hoạch bay Tết. Bởi vậy, VNA kiến nghị các cơ quan quản lý sớm cho phép khôi phục hoàn toàn các chuyến bay nội địa, có hướng dẫn và lộ trình mở cửa đường bay rõ ràng để các hãng chủ động xây dựng kế hoạch khai thác, mở bán vé Tết sớm cho người dân đặt chỗ, mua vé. Việc này nhằm hạn chế tình trạng bị động khi nhận được hướng dẫn sát thời điểm mở bán hoặc các hãng mở bán ồ ạt làm giảm giá vé sâu, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

"Tân binh" Vietravel Airlines cũng đang thận trọng theo dõi tình hình kiểm soát dịch tại các thành phố lớn và đánh giá nhu cầu thị trường trong giai đoạn từ nay đến tháng 12-2021. Hãng dự kiến mở bán vé từ giữa tháng 12 cho giai đoạn cuối năm và Tết Nguyên đán, tập trung vào đường bay TP HCM - Hà Nội và các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Quốc.

"Nhu cầu vé máy bay Tết năm nay khó tăng đột biến so với các năm trước do tâm lý e ngại dịch bệnh và việc thắt chặt chi tiêu của người dân, đặc biệt là nhóm gia đình có trẻ em, gây khả năng thừa tải từ các hãng trong nước. Do vậy, giá vé máy bay được dự báo ổn định, thậm chí rất cạnh tranh để kích cầu thị trường" - đại diện Vietravel Airlines nhận định.

TS Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam, cho hay mùa cao điểm Tết Nguyên đán hằng năm, các hãng khai thác hàng trăm chuyến bay mỗi ngày. Doanh số của mùa này ước tính đóng góp 1/3 doanh thu nội địa của các hãng. Năm nay, rất khó dự báo về khả năng phục hồi hoạt động vận tải hàng không.

"Hy vọng đề xuất mới của Cục Hàng không Việt Nam về việc sớm khôi phục bay nội địa và quốc tế được triển khai, các hãng sẽ có kế hoạch tăng chuyến cho dịp Tết Nguyên đán. Thực tế, nhu cầu về quê ăn Tết của người Việt đang làm việc và sinh sống ở nước ngoài rất lớn, nhất là khi 2 năm qua họ chưa thể về quê. Cùng với việc đẩy nhanh tiêm vắc-xin và quản lý dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP, Chính phủ và các địa phương nên sớm dỡ bỏ rào cản cách ly đối với khách đã tiêm đủ vắc-xin và âm tính tại thời điểm bay, kể cả bay quốc tế, thì mới kỳ vọng lượng khách bay cận Tết tăng trở lại" - TS Bùi Doãn Nề nhìn nhận.

Hiện nay, các hãng mở bán vé Tết với tần suất chỉ khoảng 2 chuyến bay/ngày, kể cả dịp Tết nguyên đán. Vì vậy, trong văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bộ triển khai kế hoạch hoạt động vận chuyển hành khách nội địa thường lệ, tăng tần suất các chuyến bay và khai thác bình thường từ tháng 12-2021.

Vé tàu Tết cũng đìu hiu Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn - Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết qua 5 ngày ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022, số lượng vé bán ra giảm nhiều so với Tết năm trước. Thậm chí, tuy chưa có thống kê cụ thể nhưng theo ông Văn, lượng vé Tết bán ra 1 ngày có thể ít hơn vé bán ra ngày thường trong thời điểm không có dịch. Lý giải nguyên nhân, ông Văn cho rằng tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp nên khách còn e dè và đang cân nhắc kế hoạch đi lại. Theo ông Đỗ Quang Văn, năm nay, ở giai đoạn đầu, ngành đường sắt chỉ mở bán vé cho 5 đôi tàu, gồm 4 đôi tàu Bắc - Nam và 1 đôi tàu chặng ngắn. Trong khi đó, những năm trước, gần 20 đôi tàu được mở bán vé. Ngành đường sắt vẫn theo dõi sát sao tình hình kiểm soát dịch Covid-19 để mở thêm các đoàn tàu phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trước đó, từ ngày 15-11, ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022. Hành khách có thể mua vé qua 3 phương thức: mua trực tiếp tại các nhà ga hoặc qua các đại lý bán vé tàu của ngành đường sắt; mua qua tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng 19000109 - 19001520; mua trực tuyến trên các trang web: dsvn.vn, vetauonline.vn, vetau.com.vn hay trên các ứng dụng MoMo, Viettelpay, VNpay, Vimo... T.Hồng