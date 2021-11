Hoa lê xuống Hà Nội phục vụ người dân chơi Tết sớm

Theo chị Lan Anh, tiểu thương đã có gần chục năm buôn bán tại chợ Quảng An, những cành lê ở đây đều được tuyển chọn từ Lạng Sơn. "Do ảnh hưởng của dịch, giá hoa giảm nhiều so với những năm trước. Cành tiền triệu có đủ lộc, nụ, hoa, thế nhưng vẫn rất kén khách mua. Nếu đem về chưng thời điểm này hoa sẽ nở đẹp vừa đúng dịp Tết", chị Lan Anh cho hay.