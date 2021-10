HDBank tiếp tục tăng trưởng cao, bền vững giữa đại dịch

Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 346.355 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ tăng 16,1% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ duy trì thấp dưới 1%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 1,4%, đều thấp hơn cùng kỳ năm trước. Dư nợ các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao và nợ tái cơ cấu được kiểm soát tốt.



An toàn vốn, thanh khoản được đảm bảo. Vốn chủ sở hữu đạt 29.270 tỷ, tăng 22,5% so với cùng kỳ giúp hệ số an toàn vốn CAR (chuẩn Basel II) tăng mạnh lên 13,5%, cao hơn mức 10,9% tại 30/9/2020. Các tỷ lệ an toàn thành khoản khác đều tốt hơn mức quy định của NHNN.

Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm vượt 12.128 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. HDBank tiếp tục có kết quả tích cực trong đa dạng hóa các nguồn thu từ dịch vụ. Sau 9 tháng, thu nhập thuần từ dịch vụ tăng 88,6%, so với tốc độ tăng 16,7% của thu nhập lãi thuần. Đặc biệt, mảng dịch vụ tại ngân hàng mẹ ghi nhận thu nhập gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm- ngân hàng đóng góp tích cực, thuộc các ngân hàng có doanh số kinh doanh bảo hiểm dẫn đầu thị trường.

Bên cạnh nguồn thu đa dạng và tăng trưởng mạnh mẽ, chi phí hoạt động được tối ưu hóa với hệ số chi phí/tổng thu nhập hoạt động giảm từ 43,8% tại 30/9/2020 xuống còn 39%. Chi phí tín dụng duy trì mức thấp nhất thị trường nhờ chất lượng tài sản. Hệ số ROE đạt 24%, tăng cao so với mức 21,1% cùng kỳ năm trước.

Triển khai chiến lược phát triển tới 2025, HDBank tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện với nhiều sản phẩm tiện ích: triển khai eKYC, mở tài khoản online (eAccount); cấp tín dụng online 24/7 (eCredit); thực hiện phát hành L/C trực tuyến (eLC) hoặc chuyển tiền đi quốc tế online (eTT), tự động hóa quy trình thủ tục....được khách hàng đón nhận.

Đồng thời với các sản phẩm trên nền tảng số, HDBank dành riêng gói tín dụng 5.000 tỷ đồng cho khách hàng vay online. Ngân hàng cũng mở rộng gói hỗ trợ doanh nghiệp SME bổ sung vốn lưu động lên tới 10.000 tỷ đồng. Đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ, HDBank triển khai nhiều gói tín dụng với lãi suất thấp. Cho đến nay, HDBank đã dành hơn 42.000 tỷ đồng tiếp sức khách hàng cá nhân và doanh nghiệp khôi phục và mở rộng sản xuất kinh doanh sau đại dịch.

Với hoạt động kinh doanh tăng trưởng cao, bền vững, HDBank mới đây được vinh danh với giải thưởng top 5 ngân hàng uy tín nhất Việt Nam theo xếp hạng của Vietnam Report. Trước đó, tháng 8/2021, HDBank đạt giải thưởng Ngân hàng xuất sắc nhất (Best Bank) và Ngân hàng Chuyển đổi số xuất sắc nhất (Best Digital Transformation Bank) Việt Nam năm 2021 do Global Brand Award - Giải thưởng Thương hiệu toàn cầu trao tặng.