Hàng không hồi phục mạnh mẽ, hãng bay nội địa cuối cùng bay trở lại

Vietravel Airlines cho biết sẽ chính thức khôi phục mạng đường bay nội địa và mở bán vé từ 9h sáng mai (6-12).

Theo phân bổ của Cục Hàng không Việt Nam và kế hoạch triển khai các đường bay nội địa được Bộ GTVT thông qua, trong giai đoạn từ 1-12 đến hết 31-12, Vietravel Airlines khôi phục và mở bán vé mạng đường bay nội địa của hãng, đồng thời tăng dần tần suất để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao giai đoạn cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán 2022.

Hãng tập trung khôi phục và tăng tần suất các đường bay khứ hồi giữa Hà Nội - TP.HCM và các điểm đến du lịch lớn, bao gồm: Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hoà), Phú Quốc (Kiên Giang), Quy Nhơn (Bình Định).

Theo kế hoạch khôi phục các đường bay nội địa, từ 1-12, Vietravel Airlines được phép khai thác 1 chuyến bay khứ hồi chặng Hà Nội - TP.HCM.

Nhân dịp bay trở lại, Vietravel Airlines tung ra nhiều chương trình giảm giá thu hút khách

Trong khi đó, các hãng bay khác đều được phép tăng tần suất bay nội địa. Cụ thể, Vietjet tăng tần suất các chặng Hà Nội - TP HCM/Đà Nẵng lên 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Bamboo Airways cũng tăng tần suất bay chặng Hà Nội - TP.HCM lên 3-4 chuyến khứ hồi mỗi ngày, từ 15/12 dự kiến tăng lên 4-5 chuyến khứ hồi.



Lý do khiến Vietravel Airlines là hãng hàng không nội địa bay cuối cùng, sau hơn 3 tháng tạm ngưng do dịch bệnh Covid-19, là bởi nhu cầu đi lại của người dân mới tập trung chủ yếu vào đường bay trục, đặc biệt là các đường bay kết nối TP.HCM và các địa phương phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, nhưng tần suất vẫn đang hạn chế, chưa có cơ hội để Vietravel Airlines tham gia khai thác thị trường nội địa.

Theo Cục Hàng không, từ 21/10-18/11, 4 hãng hàng không Việt Nam đã tổ chức khai thác 44 đường bay nội địa, với 2.207 chuyến bay khứ hồi. Tổng lượng khách vận chuyển đạt 446.805 hành khách, hệ số sử dụng ghế trung bình 54,4%.

Trong đó, Hà Nội - TP.HCM (HAN-SGN) là đường bay có hệ số sử dụng ghế trung bình cao nhất khi liên tục đạt trên 90%; tiếp theo là Hà Nội - Đà Nẵng/Phú Quốc, TP.HCM - Phú Quốc/Đà Nẵng/Nghệ An/Thanh Hóa với hệ số sử dụng ghế trung bình từng đường bay từ 65-75% tùy theo ngày.