Hà Nội: Đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán

Đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán

Theo đó, để thực hiện hiệu quả các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đồng thời, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân Thủ đô góp phần ổn định thị trường, bảo đảm an sinh trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán 2022, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29-10-2021 của UBND thành phố về thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 01-11-2021 của UBND thành phố về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023 theo nhiệm vụ được phân công.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Công Thương triển khai thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố; thường xuyên phối hợp với Sở Y tế bám sát diễn biến tình hình dịch Covid-19 để rà soát, cập nhật và tổ chức triển khai có hiệu quả phương án đảm bảo hàng hóa phục vụ tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn và ứng phó với dịch Covid-19. Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do nhu cầu đột biến từ dịch bệnh (thịt lợn, thịt gà, thịt bò...) để kịp thời báo cáo UBND thành phố có biện pháp cụ thể bảo đảm lượng hàng hóa phục vụ nhân dân…

Bên cạnh đó, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại, các chợ: Theo dõi sát diễn biến thị trường, có phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo đầy đủ nguồn hàng phục vụ nhân dân; triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch, các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo hoạt động cung ứng, trao đổi hàng hóa, nhất là mặt hàng lương thực, thực phẩm...

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị chức năng theo dõi sát, thông tin thường xuyên tình hình sản xuất, nguồn cung, giá bán, diễn biến thời tiết, dịch bệnh, nhất là bệnh Dịch tả lợn châu Phi, từ đó đánh giá năng lực cung ứng mặt hàng thịt lợn, các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác và có phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu nói chung và mặt hàng thịt lợn nói riêng cho thị trường, nhất là dịp cuối năm, Tết nguyên đán 2022...

Sở Tài chính theo dõi tổng hợp tình hình giá cả thị trường các mặt hàng phục vụ Tết trên địa bàn Thành phố, kịp thời báo cáo và tham mưu UBND thành phố các giải pháp kiểm soát giá theo thẩm quyền; Sở Y tế theo dõi và thông tin thường xuyên, kịp thời về tình hình dịch Covid-19, phối hợp với các sở, ngành kịp thời triển khai tổ chức các giải pháp bảo đảm cung - cầu hàng hóa phục vụ nhân dân...; Sở Văn hóa và Thể Thao tổ chức các hội chợ Xuân, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh chu đáo, an toàn, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố; Sở Giao thông Vận tải chủ trì thông tin, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ các tỉnh và trên địa bàn thành phố thực hiện các quy định về giao thông vận tải hàng hóa, phòng, chống dịch trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa được thông suốt, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhân dân…

Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc tăng cường công tác ngăn chặn, triệt phá các ổ nhóm buôn lậu; buôn bán, sản xuất hàng giả; hàng kém chất lượng; đầu cơ găm hàng, nâng giá kiếm lợi bất chính; các hoạt động sản xuất - kinh doanh vi phạm vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm và các tệ nạn xã hội.

Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra, theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên về tình hình nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm phục vụ nhân dân dịp cuối năm và tết Nguyên đán năm 2022.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tăng cường đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, về giá, chất lượng sản phẩm, công tác an toàn thực phẩm, các hội chợ, triển lãm, khuyến mại, thương mại điện tử, kiểm tra chất lượng, đo lường xăng dầu lưu thông trên thị trường...

UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung, giá cả thiết yếu phục vụ Tết, nhất là tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi và nguồn cung mặt hàng thịt lợn để kịp thời báo cáo, đề xuất các phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường phục vụ nhân dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022.

