Gợi ý quà 8/3 đặc biệt tặng người phụ nữ yêu thương trong mùa dịch

Quà 8/3 tặng mẹ



Mùa dịch, những bạn trẻ đang chuẩn bị quà 8/3 như thế nào tặng mẹ? Đặc biệt, nếu bạn đang phải cách ly hoặc sống xa nhà, không thể gần mẹ trong ngày này, bạn có tham khảo các gợi ý thực tế sau để có thêm ý tưởng.

Thiết bị chăm sóc sức khỏe: Sức khỏe của mẹ sẽ ngày càng suy yếu theo thời gian. Việc lựa chọn một món quà 8/3 cho mẹ là thiết bị chăm sóc sức khỏe sẽ rất hữu ích. Các bạn có thể tìm mua các loại ghế massage, bồn ngâm chân thư giãn, đệm massage,.... để giúp mẹ cảm thấy thoải mái, thư giãn hơn. Đặc biệt trong mùa dịch, sức khỏe là điều quan trọng nhất. Việc dành tặng mẹ một món quà chăm sóc sức khỏe là sự lựa chọn cần thiết và ý nghĩa.

Một chiếc ghế ghế massage dành tặng mẹ là món quà 8/3 tuyệt vời. Ảnh: G.L

Hoa và thiệp chúc mừng: Đây có lẽ là những món quà 8/3 sẽ làm mẹ rất hạnh phúc. Một bó hoa tươi thắm kèm theo tấm thiệp ghi những lời chúc tri ấn đến mẹ dù không quá độc đáo nhưng chắc chắn sẽ khiến mẹ cảm thấy hạnh phúc vì được yêu thương. Bạn có thể tham khảo một số loài hoa có thể làm quà tặng mẹ: Hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa cẩm chướng, hoa hướng dương, hoa sen, ….

Chuyến du lịch bất ngờ: Mẹ đã lo toan cho cuộc sống, hạnh phúc, từng bữa ăn cho bạn suốt thời gian qua. Vậy nên 8/3 là dịp để bạn có thể báo đáp công ơn của mẹ bằng một chuyến đi du lịch bất ngờ đến những nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp, để mẹ được thư giãn, thoải mái. Tuy nhiên, chuyến đi du lịch mùa dịch nên giữ an toàn và tuân thủ các biện pháp 5K để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Hoa tươi luôn là món quà phụ nữ yêu thích. Ảnh: G.L

Bữa ăn tự tay chuẩn bị: Bạn hoàn toàn có thể làm một bữa ăn thật ý nghĩa dành tặng cho mẹ của mình. Dù bạn biết nấu ăn hay không thì với mẹ món ăn mà bạn nấu luôn là món ngon nhất. Gia đình sum vầy bên mâm cơm trong ngày 8/3 luôn là điều khiến mẹ hạnh phúc.

Trang sức: Trang sức cũng là loại quà tặng mà bạn có thể tặng cho mẹ của mình vào dịp 8/3. Bởi vì, phụ nữ luôn yêu cái đẹp cho dù ở độ tuổi nào. Mùa dịch, có nhiều hình thức để mua sắm online. Bạn hoàn toàn có thể làm mẹ bất ngờ với món đồ trang sức như vòng cổ, vòng tay, khuyên tai..

Túi xách, quần áo thời trang: Món quà 8/3 cho mẹ chồng hoặc mẹ vợ được nhiều người lựa chọn hiện nay chính là túi xách đẹp hay những bộ đồ thời trang. Món quà này sẽ tô điểm thêm vẻ quý phái, sang trọng của mẹ trong mắt người khác.

Mỹ phẩm chống lão hóa: Là phụ nữ, các bà mẹ mong muốn được trẻ mãi, đẹp mãi. Một bộ mỹ phẩm chống lão hóa của các nhãn hiệu uy tín được xem là lựa chọn đúng đắn nếu bạn muốn mang tới niềm vui cho mẹ trong ngày 8/3.

Quà 8/3 cho vợ, người yêu

Thẻ ATM và password: Theo tâm sự của những bà mẹ bỉm sữa lâu năm, không cần hoa quà, họ chỉ cần chiếc thẻ ATM của chồng kèm theo password. Quà 8/3 cho vợ như vậy là quá đủ rồi! Còn mọi thứ khác họ có thể "tự lo".

Đa số các bà vợ, mẹ bỉm sữa đều thích quà là chiếc thẻ ATM của chồng kèm theo password. Ảnh: G.L

Bữa ăn lãng mạn: Món quà tuyệt vời ngày 8/3 có thể là một bữa sáng đầy dinh dưỡng, được trang trí đáng yêu hoặc một buổi tối lãng mạn. Đa số các người vợ/bạn gái luôn cảm thấy hạnh phúc, được yêu thương khi người đàn ông của mình chính tay vào bếp và chuẩn bị một bữa ăn ngon lành. Ngoài ra, một bữa ăn sang trọng, lãng mạn ở nhà hàng cũng có thể là gợi ý phù hợp dành cho bạn.

Mỹ phẩm/đồ chăm sóc da: Mỹ phẩm, đồ chăm sóc da là món quà 8/3 ý nghĩa mà nhiều chị em phụ nữ yêu thích. Nếu không biết nhiều về mỹ phẩm, hãy lựa chọn một thỏi son cùng màu với màu son vợ hoặc bạn gái của bạn đang dùng, hoặc có thể tham khảo ý kiến của nhân viên bán hàng. Hoặc bạn cũng có thể chọn những sản phẩm chăm sóc da chiết xuất từ thiên nhiên an toàn, lành tính và hiệu quả.

Túi xách, giày cao gót: Cũng giống như son, túi xách, giày cao gót cũng là thứ mà phụ nữ họ vô cùng thích và đây sẽ là một món quà cực kỳ đặc biết nếu như bạn tặng cho họ. Hãy để ý những mẫu túi xách hoặc giày mà vợ bạn hay quan tâm hoặc chọn theo xu hướng thị trường để lựa chọn món quà đặc biệt và ý nghĩa cho vợ bạn nhé.

Mẫu túi xách mà vợ bạn hay quan tâm chính là món quà ý nghĩa trong ngày 8/3. Ảnh: G.L

Đồ công nghệ: Tặng đồ công nghệ ngày 8/3 là một gợi ý rất hay. Có thể lựa chọn tặng những món quà công nghệ như điện thoại, đồng hồ điện tử, máy tính bảng hay các loại máy ảnh.

Trang sức: Chẳng người vợ/bạn gái nào mà không mê đắm sự lấp hánh của các món đồ trang sức. Đây sẽ là những món đồ vừa có giá trị tinh thần và giá trị vật chất lớn dành tặng người phụ nữ bạn yêu thương trong ngày 8/3.

Bộ dụng cụ nấu ăn: Đây sẽ là món quà thể hiện được sự quan tâm tuyệt vời đối với người vợ/bạn gái của bạn. Không những vậy, bộ dụng cụ nấu ăn cũng thể hiện sự quan tâm, sự tinh tế của người đàn ông đối với người phụ nữ trong gia đình. Một số món đồ được gợi ý như: Máy rửa bát, lò nướng, nồi chiên không dầu... cũng rất được cánh mày râu ưa chuộng làm quà tặng dịp 8/3.

Quà 8/3 tặng cô giáo

Hoa và thiệp chúc mừng tự làm: Bó hoa tươi thắm cùng tấm thiệp nhỏ kèm theo những lời chúc tốt đẹp nhất chính là món quà phù hợp tặng cô giáo dịp 8/3. Đôi khi những món quà tưởng chừng đơn giản nhưng chan chứa yêu thương lại lưu giữ được rất lâu trong tâm trí các cô.

Bó hoa tươi thắm kèm thiệp chúc mừng chính là món quà phù hợp tặng người phụ nữ thân yêu. Ảnh: G.L

Vải may áo dài: Vải may áo dài là món quà 8/3 tặng cô giáo phổ biến nhất hiện nay. Vải may áo dài vừa là món đồ rất cần thiết vừa gắn liền với việc lên lớp giảng dạy hàng ngày của người giáo viên. Bạn nên lựa chọn hoa văn, màu sắc của áo dài phù hợp với độ tuổi của giáo viên. Màu sắc áo dài phù hợp với lứa tuổi vừa tạo ra nét đẹp, sự hài hòa.

Chậu cây cảnh để bàn: Hình ảnh chậu cây cảnh nhỏ xuất hiện trên bàn làm việc của giáo viên có lẽ đã quá quen thuộc với những người học trò. Vậy thì tại sao bạn lại không sử dụng vật dụng thân thuộc này làm quà 8-3 tặng cô giáo? Các loại cây cảnh nên sử dụng làm quà mở cây kim ngân, ngọc ngân, kim tiền, sen đá,... Những loại cây này rất dễ trồng và mang ý nghĩa sẽ đem đến phúc lộc cho người trồng.