Giấy làm từ phấn hoa

Quá trình sản xuất giấy bắt đầu bằng việc sử dụng kali hydroxide để loại bỏ vỏ ngoài của hạt phấn hoa hướng dương. Chất mềm bên trong hạt giống tạo thành một loại gel. Các nhà nghiên cứu tinh lọc loại gel này bằng nước khử ion, sau đó đổ vào khuôn phẳng và sấy khô. Sau khi gel khô thành lớp dày 0,03mm, họ xử lý thành phẩm với axit acitic để vật liệu không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm.

Kết quả thu được là một loại giấy mềm nhẹ và trong hơn giấy làm từ bột giấy truyền thống, nhưng vẫn có thể đưa vào máy in laser và in với hộp mực thông thường (ảnh). Chữ và ảnh vẫn lưu trên giấy ngay cả khi dùng băng dính dán lên mặt giấy và lột ra, hoặc khi ngâm giấy trong nước.

Để tái chế, nhóm nghiên cứu ngâm giấy trong dung dịch kiềm và chà nhẹ trong 2 phút, chất gel sẽ phồng lên, khiến lớp mực in tan ra. Lúc này, tờ giấy trắng sẽ được ngâm trong ethanol khoảng 5 phút để chất gel trở về trạng thái lúc trước. Sau đó, giấy được sấy khô và tái xử lý bằng axit acetic. Cuối cùng, vật liệu có thể sẵn sàng để in lần nữa mà không ảnh hưởng tới độ dai hoặc chất lượng của hình in.

Toàn bộ quá trình trên có thể lặp lại 8 lần với mỗi tờ giấy.

Một lợi thế khác của loại giấy mới là trong khi sản xuất giấy truyền thống đòi hỏi đốn nhiều gỗ, thì phấn được sử dụng có thể thu thập liên tục từ những cánh đồng hoa hướng dương. Phấn từ các loại cây như hoa trà và hoa sen cũng có thể sử dụng thay thế hoặc kết hợp với phấn hoa hướng dương.