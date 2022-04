Giật mình tác hại của chanh leo bạn chưa từng biết

Mỗi khi mùa hè đến, chanh leo (còn gọi là chanh dây) lại trở thành thức uống giải khát được nhiều người ưa chuộng. Chanh leo không chỉ thơm, mát mà còn rất bổ dưỡng, đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

Tuy nhiên nếu không biết cách sử dụng, chanh leo cũng giống như rất nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng khác sẽ đem lại nhiều tác hại cho sức khỏe.

1. Lợi ích của chanh leo:

- Nguồn vitamin và chất xơ dồi dào: Chanh leo chứa nhiều vitamin A và C, sắt, kali và các thành phần dinh dưỡng khác cung cấp một lượng đa sinh tố rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe con người.

Những chất cơm nhầy bao quanh hạt chanh leo là nguồn chất xơ tuyệt vời giúp ích cho quá tình tiêu hóa, gia tăng sức khỏe mà không gây béo phì.

- Ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư: Trong chanh leo có chứa các hợp chất phytochemica, axít phenolic và flavonoid không những giúp chống lại các tế bào ung thư mà còn có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch và chống nhiễm trùng.

- Tốt cho bệnh nhân tiểu đường: Chanh leo có chứa nhiều loại đường đơn giúp tăng cường thể lực mà lại không gây hại đến đường huyết nên rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

- An thần: Trong chanh leo có chứa nhiều hợp chất giúp hạ nhiệt, an thần rất tốt. Các nhà khoa học từng sử dụng chanh leo để bào chế thành dạng thuốc viên giúp an thần, chống mất ngủ...

Người khó ngủ nếu uống chanh leo trước khi đi ngủ sẽ cảm thấy thư thái và dễ đi vào giấc ngủ.

2. Tác hại không ngờ của chanh leo nếu sử dụng không đúng cách:

Dưới đây là những tác hại khi quá lạm dụng chanh leo hoặc sử dụng sai đối tượng, sai cách:

Khi ăn quá nhiều chanh leo:

Nếu sử dụng chanh leo quá nhiều và thường xuyên sẽ dẫn đến những tác dụng phụ như mệt mỏi, buồn nôn, người đờ đẫn và nôn nửa. Đôi khi, nó còn khiến bạn cảm thấy chóng mặt và loạn nhịp tim.

Bởi vậy, hãy sử dụng chanh leo với một lượng vừa phải và nhớ luân phiên với các loại hoa quả khác để có thể bổ sung nhiều loại dưỡng chất cho cơ thể.

Khi ăn chanh leo cả hạt:

Nhiều người biết rằng dưỡng chất của chanh leo nằm nhiều ở lớp màng nhầy bám quanh hạt còn gọi là áo hạt. Chính vì thế, họ có thói quen ăn luôn cả hạt để tận dụng tối đa nguồn dưỡng chất này.

Tuy nhiên, trong hạt chanh leo không hề chứa một loại dưỡng chất nào, hơn nữa nó còn là vật liệu cứng khó tiêu hóa nên có thể đem lại gánh nặng cho bộ máy tiêu hóa của bạn.

Nếu ăn quá nhiều hạt chanh leo sẽ khiến cho những hạt này không đào thải ra ngoài được. Trong quá trình di chuyển, nếu hạt này vô tình rơi vào túi thừa của ruột già sẽ khiến bạn bị viêm ruột thừa hoặc viêm túi thừa ruột già.

Khi đang uống thuốc:

Các chất trong chanh leo có thể tương tác với một số loại thuốc như thuốc an thần và thuốc kháng histamine hoặc một số thảo dược... Nó còn khiến tăng nguy cơ chảy máu vì tương tác với thuốc chống đông.

Vì vậy chú ý không sử dụng chanh leo khi đang dùng các loại thuốc trên.

Khi đang có bệnh:

Nếu bạn có bệnh dị ứng hoặc viêm loét dạ dày thì phải thật cẩn trọng khi dùng chanh leo vì những lý do sau:

Chanh leo có thể gây ra các phản ứng dị ứng như nổi mề đay, khó thở, hen suyễn, phù mạch máu... Đồng thời chanh leo có nhiều axit hữu cơ có thể gây tổn thương cho người bị viêm loét dạ dày.