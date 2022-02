Giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%: Không nhiều nhưng ý nghĩa lớn

Sau Tết Nguyên đán, nhiều siêu thị, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng thời trang… bắt đầu giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống còn 8% theo Nghị định 15/2002 của Chính phủ về chính sách miễn, giảm thuế, có hiệu lực kể từ ngày 1/2.



Giảm thuế VAT: Hàng chục nghìn sản phẩm xuống giá

Các siêu thị do Tập đoàn Central Retail quản lý như Big C, Go!, Tops Market đã thông báo về việc giảm thuế VAT, giảm từ 10% xuống còn 8%. Với việc điều chỉnh này, hơn chục nghìn sản phẩm thuộc các ngành hàng thực phẩm khô, nước giải khát, sữa, bánh kẹo, thời trang, hàng gia dụng… được áp dụng giá bán mới.

Các siêu thị thuộc hệ thống Lotte Mart cũng thông báo rõ về việc sẽ giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8% theo quy định mới.

Nhiều thương hiệu thời trang lớn cũng đã áp dụng mức giá mới, giúp người tiêu dùng tiết kiệm được một khoản trong chi tiêu, mua sắm.

Các cửa hàng thời trang, siêu thị, nhà hàng tại TP.HCM bắt đầu giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%. Ảnh: Hồng Phúc.

Nhiều khu vực bên trong các cửa hàng thời trang Uniqlo, MUJI tại TP.HCM dán thông báo giảm 2% thuế VAT theo Nghị định 15. Giá được niêm yết trên các sản phẩm quần áo, quầy kệ vẫn còn để ở mức chịu thuế VAT 10%, nhưng đến quầy tính tiền, khách chỉ phải thanh toán VAT ở mức 8%.

Uniqlo còn kỹ càng đưa ra mức giá áp dụng VAT 8% mới cho khách so sánh, đối chiếu. Cụ thể, sản phẩm 399.000 đồng sẽ còn 391.000 đồng, sản phẩm 499.000 đồng sẽ còn 489.000 đồng, sản phẩm 599.000 đồng còn 588.000 đồng, sản phẩm 799.000 đồng còn 784.000 đồng.

Mua sắm tại cửa hàng Uniqlo Vạn Hạnh (quận 10) ngày 10/2, chị Mỹ Duyên (ngụ quận Bình Tân) cho biết thường hay đi mua sắm nên chị cho rằng tiết kiệm được một khoản thuế VAT chỉ được giảm 2% so với trước.

"Mua sắm quần áo thường tốn cũng kha khá tiền. Tôi mua 4 chiếc áo có giá hơn 2 triệu, so với trước đây, nhờ áp dụng mức thuế VAT mới, tôi tiết kiệm được 40.000 đồng. Dù số tiền được giảm không đáng bao nhiêu, nhưng lại rất vui, nó có thể khiến mình mua nhiều hơn ở lần sau", chị Duyên nói.

Nhiều ứng dụng gọi xe cũng cho biết sẽ áp dụng mức thuế VAT mới từ 10% xuống còn 8%.

Theo Grab, thời gian áp dụng từ ngày 1/2, diễn ra trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 nên hệ thống sẽ bắt đầu cập nhật thay đổi thuế GTGT từ ngày 15/2/2022. Ứng dụng Be cho biết từ ngày 1/2, chính sách thuế VAT áp dụng đối với hoạt động hợp tác kinh doanh giữa Be Group và tài xế Be sẽ được điều chỉnh. Thay đổi sẽ áp dụng với toàn bộ tài xế hợp tác với Be Group cung cấp dịch vụ vận tải, giao nhận bằng xe mô tô, xe gắn máy 2 bánh và dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng bằng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi.

Chính sách có lợi cho dân

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, việc giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% là một động thái tích cực và rất phù hợp trong bối cảnh hỗ trợ phục hồi kinh tế sau tác động nặng nề của dịch Covid-19.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Nương - Tổng giám đốc Công ty Đào đạo Lãnh đạo và Dịch vụ Phát triển Bền vững (SDLT), nhận định thuế GTGT là thuế mà người tiêu dùng phải chịu trực tiếp khi mua hàng nên khi được giảm thuế sẽ hỗ trợ trực tiếp cho người tiêu dùng.

"Tổng trị giá tiền được giảm của mỗi người, mỗi gia đình có thể không lớn nhưng lại có ý nghĩa rất lớn trong thời buổi thu nhập khó khăn do tác động của dịch", bà Nương nói.

Theo chuyên gia, số tiền được giảm từ giảm thuế VAT không nhiều nhưng lại có ý nghĩa rất lớn trong thời buổi thu nhập khó khăn. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo bà, việc giảm thuế GTGT cũng sẽ giúp kích cầu tiêu dùng, từ đó giúp cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại sẽ tăng sức mua, sức bán, sức sản xuất giúp phục hồi tốt hơn cho các thành phần kinh tế nói riêng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam nói chung.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Nương cũng cho rằng có một điểm rất hợp lý, tạo môi trường kinh doanh công bằng trong Nghị định này, đó là quy định rất rõ những đối tượng nào được hưởng và hưởng bao nhiêu phần trăm tùy theo từng đối tượng.

Ví dụ cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tính theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn.

Đồng thời, Nghị định này cũng nêu những đối tượng không được hưởng chính sách giảm thuế lần này, như viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt…

Theo các chuyên gia, việc tạo môi trường kinh doanh công bằng sẽ giúp tăng lòng tin, tăng tinh thần tham gia phát triển kinh doanh không chỉ của các đối tượng tham gia kinh doanh mà còn tăng lòng tin của mỗi người dân trong việc nhà nước luôn cố gắng đồng hành, hỗ trợ. Từ đó cũng sẽ giúp nhà nước có thêm kinh nghiệm lập luật và quản lý hiệu quả hơn.

Ở góc độ nhà nước, nếu những gói hỗ trợ trước đây giải ngân chưa đạt hiệu quả vì gặp khó khăn ở nhiều yêu cầu thủ tục khác nhau, thì Nghị định 15 lần này lại mang tính hiệu quả cao về mặt thực tiễn, quy mô, đối tượng tiếp cận, thời gian triển khai, hướng dẫn thủ tục thực hiện. Một gói hỗ trợ tiền từ đầu vào chứ không từ đầu ra là rất thích hợp ở thời điểm phục hồi kinh tế.