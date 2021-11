Giải pháp giúp đảm bảo mục tiêu kép của TPHCM

Kinh tế TPHCM nói chung và các DN nói riêng đang phải đối mặt với nhu cầu rất lớn về vốn đầu tư trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều DN không còn tài sản để tiếp tục thế chấp cho khoản vay mới. Trong khi đó, ngân hàng thương mại lại không nới lỏng điều kiện tín dụng do lo ngại nợ xấu, tạo ra khoảng trống tín dụng lớn đòi hỏi sự can thiệp của Nhà nước. Đại dịch Covid-19 là tình huống đặc biệt nên đòi hỏi giải pháp cũng phải đặc biệt. Vốn tín dụng từ ngân sách nhà nước là nguồn oxy với DN đang trọng bệnh. So với các nước khác trên thế giới, tỷ trọng gói hỗ trợ trên GDP của Việt Nam thấp hơn nhiều và có thể tăng trần nợ công trong ngắn hạn để tạo ra nguồn vốn vay đủ lớn từ ngân sách.