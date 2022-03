Giá xăng tăng kỷ lục, chi phí nuôi tôm tăng vọt nhưng giá tôm lại giảm khiến người nuôi lao đao

Giá xăng tăng cao đẩy chi phí nuôi tôm tăng thêm 7-10%

Theo ghi nhận của Dân Việt, từ đầu năm 2021 đến nay, giá thức ăn tôm đã được điều chỉnh tăng khá cao, với mức tăng từ 2.000 - 4.000 đồng/kg. Đến nay, với tác động của giá xăng tăng cao càng khiến giá thức ăn nuôi tôm tăng thêm từ 2.000-3.000 đồng/kg. Điều này làm cho người nuôi gặp rất nhiều khó khăn.

Giá xăng dầu lên cao khiến cho nhiều hộ nuôi tôm siêu thâm canh gặp khó do chi phí đội lên rất cao.

Anh Long Văn Nghĩa, ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, thông tin: "Ảnh hưởng lớn nhất là những hộ đang nạo vét, cải tạo ao nuôi tôm. Trung bình một chiếc xe cuốc đất mỗi ngày tốn khoảng 120 lít dầu. Trong khi hiện nay giá dầu tăng cao khiến đơn vị thi công buộc phải lên giá. Chính vì vậy, chi phí cải tạo ao phải tăng thêm khoảng 20%".



Cũng theo anh Nghĩa, với việc giá xăng dầu tăng cao khiến cho chi phí vận chuyển thức ăn nuôi tôm, vật tư đầu vào tăng theo. Trung bình người nuôi tôm phải chịu chi phí tăng thêm khoảng 7-10%.

Thông thường, sau tết Nguyên đán, người nuôi tôm sẽ tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ cải tạo ao, vuông, chuẩn bị mọi điều kiện cho vụ nuôi mới. Tuy nhiên, với việc giá xăng tăng cao kéo theo chi phí thuê cơ giới cải tạo tăng theo khiến cho nhiều hộ chưa dám tái vụ.



Chi phí tăng thêm cho các hộ nuôi tôm siêu thâm canh từ 7-10% dưới tác động của giá xăng tăng. Ảnh: Chúc Ly

Ông Trần Quang Hiên, ngụ xã Tân Thành, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cho biết: "Hiện nay nhiều hộ nuôi tôm nhỏ lẻ ở địa phương chưa dám tái vụ. Phần lớn là do chi phí đầu vào như thức ăn, thuốc tăng cao. Ngoài ra còn do chi phí cải tạo đội lên gấp nhiều lần. Một số hộ nuôi tôm công nghệ cao thì đành phải cầm cự nuôi do đang có tôm trong ao. Nhưng tình hình chung của người nuôi tôm là đang rất khó khăn".

Giá tôm sụt giảm

Có một nghịch lý đang diễn ra là giá vật tư, thức ăn và cả chi phí cải tạo tăng cao nhưng giá tôm lại sụt giảm mạnh.

Hiện tôm sú loại 30 con/kg có giá khoảng 170.000 đồng/kg (tôm sống khoảng 220.000 đồng/kg); loại 20 con/kg có giá khoảng 240.000-250.000 đồng/kg (tôm sống khoảng 300.000 đồng/kg). Còn tôm thẻ loại 30 con/kg có giá khoảng 155.000 đồng/kg; loại 40 con/kg có giá khoảng 135.000-140.000 đồng/kg.

So với thời điểm trước khi giá xăng tăng 3 lần thì tôm sú giảm từ 30.000-50.000 đồng/kg; tôm thẻ giảm khoảng 10.000-20.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, giá xăng tăng cao ngoài ảnh hưởng rất lớn đến người nuôi tôm thì còn tác động tiêu cực đến những người làm dịch vụ cải tạo ao tôm. Điều này khiến cho hoạt động sản xuất của người nuôi tôm bị đình trệ.

Chi phí cải tạo ao, vuông nuôi tôm đang đội lên cao, khiến người nuôi e ngại tái vụ. Ảnh: Chúc Ly

Anh Bùi Quốc Việt ngụ xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, cho biết: "Hiện tôi có 6 xe cuốc có nguy cơ bị đắp chiếu. Nếu lúc trước, giá dầu 20.000 đồng/lít thì tôi lãnh cải tạo ao tôm với giá từ 110-120 triệu đồng/ha. Trong khi đó, để làm được 1ha đất thì tôi tốn khoảng 2.500 lít dầu. Nếu trừ hết chi phí thì tôi còn lãi khoảng 40 triệu đồng. Còn hiện nay, giá dầu tăng thêm 4.000 đồng/lít, riêng chi phí tiền dầu tôi phải tốn 70 triệu đồng/ha".

"Cái khó hiện nay là tôi đã hợp đồng trước với các hộ dân nên không thể lên giá được. Hiện tôi còn khoảng 6ha nữa phải thi công. Với tình hình này thì xem như tôi bỏ công đi làm giùm cho người ta chứ không có lời. 6 xe cuốc, 2 xe ủi và 2 xe chở đất của tôi có chi phí đầu tư gần 7 tỷ đồng. Nếu giá xăng dầu tiếp tục tăng thì tôi đành phải "đắp chiếu" máy móc", anh Việt cho hay.

Trong khi đó, theo nhiều nông dân nuôi tôm, sau một vụ nuôi thì lượng chất thải, thức ăn dư thừa, mầm bệnh... đều tích tụ ở đáy ao. Do đó, nếu quá trình cải tạo ao không kịp thời sẽ là nguyên nhân khiến tôm chậm phát triển và xảy ra một số loại bệnh.

Trước tình hình này, ngành nông nghiệp các tỉnh có diện tích nuôi tôm lớn như Cà Mau, Bạc Liêu đang yêu cầu các địa phương đẩy mạnh những hình thức liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác để hình thành vùng sản xuất tập trung, làm đầu mối liên kết, giảm trung gian, hạ giá thành sản xuất.

Bên cạnh đó, ngành chức năng các tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi đầu cơ, găm hàng, giảm thời gian bán hàng, tạo khan hiếm xăng dầu,...