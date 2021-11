Giá xăng dầu thế giới đồng loạt giảm mạnh

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, đến đầu giờ sáng 3/11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2021 đứng ở mức 82,56 USD/thùng, giảm 1,35 USD/thùng trong phiên. Nếu so với cùng thời điểm ngày 2/11, giá dầu WTI giao tháng 12/2021 đã giảm 1,56 USD/thùng. Còn giá dầu Brent giao tháng 1/2022 đứng ở mức 83,75 USD/thùng, giảm 0,97 USD/thùng và cũng đã giảm tới 0,95 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 2/11.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia nhìn nhận, giá dầu hôm nay giảm mạnh trong bối cảnh thị trường dấy lên những lo ngại về sức tiêu thụ dầu thô của Trung Quốc. Nền kinh tế nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới có dấu hiệu chậm lại.

Dữ liệu của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy, tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý III/2021 đã giảm mạnh hơn dự kiến bởi các động lực dần dần yếu đi, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt năng lượng đã tạo nhiều tác động tiêu cực đối với hoạt động sản xuất. Cụ thể, GDP quý III/2021 của Trung Quốc chỉ đạt 4,9% so với cùng kỳ 2020, thấp hơn nhiều mức tăng 7,9% của quý II/2021.

Trước đó, nhằm giảm áp lực thiếu hụt năng lượng của nền kinh tế, Trung Quốc đã xả kho dự trữ xăng và dầu diesel.

Tại Mỹ, hoạt động sản xuất của nền kinh tế số 1 thế giới cũng tương tự. Theo dữ liệu được Viện Quản lý nguồn cung Mỹ công bố, chỉ số sản xuất (ISM) trong tháng 10 của nền kinh tế số 1 thế giới chỉ đạt 60,8%, thấp hơn so với mức 61,1% của tháng 9.

Giá dầu hôm nay giảm mạnh còn do nhu cầu tiêu thụ ở dầu thô ở châu Âu sẽ hạ nhiệt, khi giá khí đốt tự nhiên đã giảm sau khi Tổng Nga Vladamir Putin “lệnh” tăng mạnh nguồn cung khi đốt.

Tuy nhiên, giá xăng dầu sẽ vẫn duy trì ở mức cao ít nhất đến năm 2023 khi mà nguồn cung dầu thô toàn cầu đang khá hạn chế bởi chính sách thắt chặt sản lượng của OPEC+, nhất là đầu tư cho thăm dò khai thác nhiều năm qua khá khiêm tốn.