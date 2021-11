Giá vật liệu xây dựng, cổ phiếu thép, xi măng tăng mạnh

Báo cáo từ Hiệp hội thép (VSA) cho thấy, sản xuất thép thành phẩm 10 tháng qua đạt hơn 27,7 triệu tấn, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2020; Bán hàng thép các loại đạt gần 24,6 triệu tấn, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt hơn 6,4 triệu tấn, tăng 77,5% so với cùng kỳ năm 2020. Các thị trường nước ngoài chủ yếu bao gồm các nước ASEAN, Trung Quốc, và Mỹ.

VSA nhận định, nhu cầu tăng lên ở các thị trường phương Tây khó tính là động lực cốt yếu giúp xuất khẩu thép của Việt Nam đạt đỉnh trong quý III/2021 và dự báo còn tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm.

Thời gian tới, VSA cho rằng Việt Nam sẽ còn chịu tác động tăng giá theo giá xuất khẩu khi những quốc gia thuộc khối ASEAN, Trung Quốc, EU đang chịu tác động mạnh về khủng hoảng năng lượng, trong khi sản lượng xuất khẩu sang các nước này chiếm tới 70%.