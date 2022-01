Giá vàng hôm nay ngày 13/1: Vàng giảm nhẹ sau báo cáo lạm phát

13/01/2022 9:01 AM (GMT+7)

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (13/1) đứng ở mức 1.824,8-1.825,3 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 1,7 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.823,1-1.823,6 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm nhẹ 0,5 USD, đứng ở mức 1.285 USD/ounce do đồng USD yếu đi và nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh bán vàng ra.





Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (12/1), sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ nằm trong mức kỳ vọng, theo đó gây áp lực lên đồng USD và thúc đẩy hoạt động mua vào ở một số nhà đầu tư đã đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Ngày 12/1, Bộ Lao động Mỹ cho biết CPI của nước này đã tăng 0,5% trong tháng 12/2021, sau khi tăng 0,8% trong tháng 11. Dữ liệu này đánh bại các dự báo trước đó khi các nhà kinh tế dự báo mức tăng 0,4%.

Tính trung bình cả năm 2021, lạm phát Mỹ tăng 7,0%, phù hợp với dự đoán và là mức cao nhất kể từ tháng 6/1982.

Trong khi đó, CPI cốt lõi, bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng, tăng 0,6% trong tháng 12/2021, tăng từ mức tăng 0,5% trong tháng 11.

Trong năm 2021, lạm phát cơ bản đã tăng 5,5%, là mức thay đổi lớn nhất trong 12 tháng kể từ giai đoạn kết thúc vào tháng 2/1991.



Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 12/1, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: Doji Hà Nội: 60,95 triệu đồng/lượng - 61,60 triệu đồng/lượng. SJC Hà Nội: 60,95 triệu đồng/lượng - 61,62 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 61,00 triệu đồng/lượng - 61,60 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 60,95 triệu đồng/lượng - 61,63 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 12/1.