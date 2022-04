Giá vàng hôm nay 7/4: Vẫn biến động khó lường

07/04/2022 9:00 AM (GMT+7)

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới rạng sáng 7/4 (giờ Việt Nam) niêm yết tại Kitco là 1.925 USD/ounce, tương đương khoảng 53,36 triệu đồng/ lượng, tăng 4 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước. Ngược lại, giá vàng kỳ hạn tháng 6/2022 giảm 5 USD/oucne, giao dịch lần cuối tại 1.922,6 USD/ounce.

Các thị trường khác chứng kiến giá dầu thô trên sàn Nymex giảm và giao dịch quanh mức 96,75 USD/thùng. Trong khi đó, chỉ số US Dollar Index cao hơn, lãi suất trái phiếu Mỹ vọt lên 2,6%/năm, thị trường chứng khoán quốc tế "đỏ" sàn.

Vàng giảm giá chủ yếu do đồng USD tăng mạnh so với rổ các đồng tiền chủ chốt. Chỉ số DXY, đo lường biến động đồng USD so với 6 đồng tiền chính trên thế giới, tăng vọt lên ngưỡng 99,5 điểm.

Các chuyên gia đánh giá biên bản của FOMC không có bất ngờ và cũng không cho thấy một tin hiệu diều hâu nào trong việc thắt chặt tiền tệ. Điều này cho phép thị trường kim loại quý tăng cao hơn trong một thời gian ngắn.

Giới đầu tư cho rằng khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 50 điểm phần trăm lên 0,75-1%. Các thành viên cũng cho rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến áp lực lạm phát tăng lên đáng kể.

Phản ứng thông tin trên, đồng USD tăng giá rất mạnh so với nhiều ngoại tệ khác, tạo áp lực lên thị trường vàng. Giá vàng thế giới từ 1.925 USD/ounce rơi xuống 1.915 USD/ounce.

Tuy nhiên, vàng vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ. Ngành công nghiệp vàng của Nga gần đây không bán vàng sang các nước châu Âu. Do vậy, nguồn cung trên thế giới suy giảm.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), ngân hàng trung ương các nước trên thế giới đã bán ròng vàng trong hai tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, dự báo họ sẽ mua ròng. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã tạo ra sự bất ổn địa chính trị đáng kể, khiến một số quốc gia đặt câu hỏi về vai trò của USD với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới.

Vàng biến động mạnh trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) lên kế hoạch cấm nhập khẩu than từ Nga do cuộc chiến tại Ukraine. Nhiều dự báo cho rằng, giá năng lượng sẽ tăng mạnh, qua đó làm cho lạm phát ngày càng leo thang. Nhiều người đã đưa vốn vào vàng để trú ẩn.

Giá vàng trong nước

Các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng rạng sáng 7/4.

Giá vàng SJC đã điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều so với ngày trước đó, với mức 68,15 triệu đồng/lượng mua vào và 68,82 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng Phú Quý SJC hiện là 68,05 triệu đồng/lượng mua vào và 68,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều.

Ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất là vàng Maritime Bank với mức giảm 200.000 đồng ở chiều bán và 300.000 đồng ở chiều mua. Với mức giảm này, giá vàng Maritime Bank đang là 67,8 triệu đồng/lượng. mua vào và 69,1 triệu đồng/lượng bán ra. Đây hiện là đơn vị có giá vàng bán ra và chênh lệch mua vào – bán ra cao nhất thị trường.

Tiếp theo là vàng DOJI. Sáng 7/4, giá vàng DOJI ở khu vực Hà Nội đã giảm 200.000 đồng ở chiều mua và 150.000 ở chiều bán xuống lần lượt 68 triệu đồng/lượng và 68,7 triệu đồng/lượng.



Dự báo tiềm năng

Dù giảm, về dài hạn, vàng vẫn được coi là một tài sản hấp dẫn đối với các ngân hàng trung ương đang tìm cách đa dạng hóa khỏi đồng USD.

Các chuyên gia cho rằng mặc dù lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2019 nhưng kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi yếu tố lạm phát và nhu cầu trú ẩn an toàn trước những lo ngại liên quan đến xung đột Nga – Ukraine. Sự bất ổn của thị trường và áp lực lạm phát càng trở nên trầm trọng hơn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Gần đây, chênh lệch lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 10 năm thu hẹp và có dấu hiệu đảo ngược. Đây là một tín hiệu cảnh báo có thể xảy ra suy thoái. Suy thoái sẽ khiến vàng trở nên hấp dẫn.

Jim Wyckoff, nhà phân tích kỹ thuật cấp cao tại Kitco, cho rằng vàng được xem là hàng rào chống lại lạm phát giá. Do đó, nó có khả năng phục hồi khi lạm phát đang ở mức cao. "Tôi cho rằng vàng sẽ có nhiều xu hướng tăng trong những tháng tới" Jim Wyckoff nói thêm.

Trong tuần này, biên bản cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) từ tháng 3 sẽ được công bố. Nó sẽ tiết lộ chi tiết về kế hoạch thu hẹp bảng cân đối kế toán của Fed. Câu chuyện của vàng sẽ được cân bằng bởi tốc độ tăng lãi suất của Fed.