Giá vàng hôm nay 14/4: Vàng thế giới, trong nước đều tăng vọt, sắp khôi phục mốc 70 triệu/lượng

14/04/2022 9:00 AM (GMT+7)

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới rạng sáng 14/4 tiếp nối đà tăng của ngày hôm trước sau khi một báo cáo khác được công bố cho thấy, lạm phát ở Mỹ đã đạt kỷ lục mới.

Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1978.6 - 1979.6 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 tăng 6,80 USD ở mức 1982,9 USD/ounce. Vàng giao ngay giao dịch lần cuối ở mức 1.976,8 USD/ouce sau khi tăng lên mức 1.982,4 USD/ounce vào đầu phiên giao dịch.

Nguồn: Kitco

Cụ thể, báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Mỹ trong tháng 3 cho thấy, mức tăng 1,4% so với tháng 2 và cao hơn dự báo của giới chuyên gia là tăng 1,1%. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI đã tăng với con số kỷ lục là 11,2%. Ngày trước đó, một báo cáo khác được công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 3 đã đạt mức cao nhất trong hơn 40 năm, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái.



Các dữ liệu cho thấy lạm phát đang ở mức đỉnh điểm đang làm củng cố thêm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng 50 điểm cơ bản vào các cuộc họp sắp tới của cơ quan này. Tuy nhiên, giới đầu tư hiện tại không mấy lo ngại về các động thái thắt chặt tiền tệ của Fed mà quan tâm nhiều hơn vào sự gia tăng của lạm phát và diễn biến cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Bất chất những thông tin “diều hâu” của Fed, giá vàng vẫn tăng đều đặn trong tuần trước. Điều này cho thấy, các nhà đầu tư đang lo lắng về mức độ lạm phát hiện tại và sự leo thang của cuộc xung đột Nga - Ukraine hơn là các hành động trong tương lai của Fed.

Mặt khác, thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều, tăng giảm không rõ ràng.

Vàng tăng giá còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng trở lại, lên trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Mặt hàng kim loại quý tiếp tục đi lên cho dù đồng USD lên mức cao nhất trong 2 năm. Lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ cũng lên rất cao, đạt mức 2,76%.

Giá vàng trong nước

Hầu hết các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý đã điều chỉnh tăng giá vàng rạng sáng 14/4 với mức tăng từ 250.000 đến 400.000 đồng/ lượng, sắp khôi phục mức 70 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC được Công ty SJC niêm yết cho thị trường TP.HCM là 69,2 - 69,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 350 nghìn đồng mua vào và 300 nghìn đồng bán ra so với cũng thời điểm phiên trước. Đây là phiên tăng mạnh thứ 4 liên tiếp của vàng thương hiệu quốc gia. Với đà tăng này, giá vàng SJC sẽ chạm mốc 70 triệu chỉ trong một phiên.

Ở mức thấp hơn, giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội là 69,15-69,75 triệu đồng/lượng sau khi tăng mạnh 550 nghìn đồng mua vào và 350 nghìn đồng bán ra. Tại TP.HCM, vàng thương hiệu Doji đang thu mua mức 69,1 triệu đồng/lượng và bán ra mức 69,8 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng ở chiều mua và 300.000 đồng ở chiều bán so với ngày trước đó.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, sắp khôi phục mốc 70 triệu đồng/lượng

Cùng chiều, giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 260 nghìn đồng mua vào và 210 nghìn đồng bán ra lên 55,87-56,52 triệu đồng/lượng.



Vàng Phú Quý SJC hiện đang giao dịch ở mức 69,2 triệu đồng/lượng mua vào và 69,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng ở chiều mua vào 350.000 đồng ở chiều bán so với ngày trước đó.

Với giá vàng trong nước tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco là 1.978 USD/ounce, tương đương 54,9 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới không nhiều thay đổi so với ngày trước đó.

Dự báo giá vàng

Dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến khiến nhu cầu vàng tiếp tục được duy trì và đưa giá vượt qua mức 1.980 USD/ounce. Tuy nhiên, chuyên gia Tập đoàn MKS PAMP cho rằng một cuộc "thử nghiệm lớn" đối với kim loại quý vẫn còn ở phía trước.

Theo Chiến lược gia về kim loại Nicky Shiels của Tập đoàn MKS PAMP, khả năng về một lộ trình thắt chặt thậm chí là quyết liệt hơn của Fed nhằm hạ nhiệt lạm phát là lí do tại sao mà ông lại nói “cuộc thử nghiệm lớn của vàng vẫn còn ở phía trước".

Mục tiêu tăng giá tiếp theo của vàng thế giới là tạo ra giá đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc 2.000 USD/ounce

Chuyên gia này cho rằng, giá vàng hiện tại đang được hỗ trợ bởi yếu tố địa chính trị và lạm phát. Tuy nhiên, về lâu dài, khả năng phục hồi của kim loại quý trước sự biến động của thị trường mới là điều quan trọng nhất trong hành động giá trong năm nay.



Về mặt kỹ thuật, các nhà đầu cơ giá vàng kỳ hạn tháng 6 có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo là tạo ra giá đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc 2.000 USD/ounce.

Ngược lại, mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn tiếp theo là đẩy giá vàng xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc 1.915 USD/ounce.

Mỹ cảnh báo xung đột Nga - Ukraine sẽ kéo dài và khốc liệt hơn. Đây là yếu tố hỗ trợ cho giá vàng đi lên cho dù USD lên giá theo những tín hiệu thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ vừa đưa ra dự báo giá vàng sẽ vượt quá ngưỡng 2.500 USD/ounce trong năm nay.