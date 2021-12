Giá trái ớt tăng cao

Ớt trồng ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.





Tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh như An Giang, Ðồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh... giá ớt chỉ thiên và ớt sừng vàng loại 1 nông dân bán cho thương lái ở mức từ 40.000-45.000

đồng/kg, trong khi trước đây giá chỉ 28.000-31.000 đồng/kg. Giá ớt chỉ thiên và ớt sừng vàng loại 2 và loại 3 đang được nông dân bán ra ở mức từ 29.000-38.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá bán lẻ ớt chỉ thiên, ớt sừng vàng và ớt xiêm xanh tại nhiều chợ đang ở mức từ 45.000-55.000 đồng/kg. Mức giá này cao hơn gấp 4-5 lần so với thời điểm tháng 5 và tháng 6-2021. Hiện nay, nhiều loại ớt không chỉ phục vụ tiêu dùng trong nước mà còn được doanh nghiệp và cơ sở thu mua chế biến, xuất khẩu. Giá ớt chỉ thiên tăng mạnh do nhu cầu tiêu thụ đang tăng cao, trong khi nguồn cung giảm vì thời điểm này lượng ớt tới lứa thu hoạch không nhiều và ớt cho năng suất thấp do ảnh hưởng bởi sâu bệnh và các yếu tố thời tiết bất lợi. Nguồn cung ớt cũng giảm do người dân tại nhiều địa phương giảm diện tích trồng bởi thời gian qua giá cả đầu ra giảm thấp. Dự báo, giá ớt có khả năng còn tăng do nhu cầu ớt xuất khẩu và phục vụ chế biến các sản phẩm để chuẩn bị cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022.