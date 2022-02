Giá rau xanh tại Hà Nội tăng từ 2-3 lần

Rau cải ở thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức (Hà Nội). Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Nhiều diện tích rau màu đã bị thiệt hại do cây trồng không thể sinh trưởng hoặc sinh trưởng rất chậm trong thời tiết giá rét. Đó là nguyên nhân khiến giá rau xanh tăng mạnh đột biến, thậm chí tăng lên gấp từ 2-3 lần so với mấy hôm trước.

Qua khảo sát tại các chợ truyền thống như Chợ Hôm Đức Viên, Mùng 8/3, Trại Găng, Kim Liên, Nguyễn Công Trứ, Thành Công, Hàng Bè... thấy giá các loại rau xanh, củ quả đều tăng giá mạnh, như cải thảo từ 8.000 đồng/kg lên 14.000 đồng, cải canh từ 5.000 đồng/mớ lên 8.000 đồng/mớ, xà lách 12.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, rau ngót 6.000 đồng/mớ lên 10.000 đồng/mớ, rau cần 6.000 đồng/mớ lên 9.000 đồng/mớ, bí xanh 12.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, su hào từ 5.000 đồng/củ lên 9.000 đồng/củ, súp lơ từ 10.000 đồng/cây lên 18.000 đồng/cây, cà rốt từ 2.000 đồng/củ lên 5.000 đồng/củ, rau muống từ 10.000 đồng/mớ lên 25.000 đồng/mớ, dưa chuột từ 13.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, rau cải cúc từ 4.000 đồng/mớ lên 8.000 đồng/mớ, cà chua có giá từ 8.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg...Lý giải về vấn đề giá rau xanh tăng mạnh trong những ngày, anh Nguyễn Văn Bính, ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, do thời tiết Hà Nội ra Tết rét đậm rét hại kéo dài, cùng với sương muối nên rau màu chậm sinh trưởng, thậm chí nhiều diện tích rau màu đã bị thiệt hại không thể sinh trưởng được. Do vậy, sản lượng rau màu tại những trang trại thuộc khu vực này giảm đáng kể. Ngay như trang trại rau của gia đình anh cũng giảm sản lượng rau từ 60-70%, các trang trại xung quanh cũng trong tình trạng tương tự. Do đó, cung không đủ cầu, giá rau bán ra thị trường tại trang trại cũng tăng gấp đôi, thậm chí là hơn gấp đôi.Chị Nguyễn Thị Nụ, tiểu thương ở chợ Nguyễn Công Trứ cho biết, hầu hết các loại rau xanh từ hôm qua (23/2) đều tăng giá mạnh lên gấp đôi, gấp 3, giá nhập hôm nay bằng giá bán hôm qua, nếu bán đắt quá người mua cũng e ngại. Chẳng hạn một mớ cải canh vừa hôm qua được chị bán 6.000 đồng/mớ mà hôm nay đã phải bán 8.000 đồng.