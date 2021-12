Giá xoài tiếp tục tăng cao

Xoài được trồng ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Giá xoài tăng do nguồn cung giảm và nhu cầu tiêu thụ xoài trong nước và xuất khẩu có nhiều khởi sắc khi các địa phương trong nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời điểm này, xoài chủ yếu được nông dân xử lý ra trái rải vụ nghịch mùa nên nguồn cung đã giảm mạnh so với các tháng trước khi nhiều địa phương có xoài thu hoạch chính vụ. Ðồng thời, do ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết bất lợi nên xoài đạt loại 1 cũng không nhiều. Trong khi, nhiều tiểu thương và doanh nghiệp đang tăng cường thu mua xoài và rất cần xoài có trái to và đẹp để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu đang tăng tại nhiều nước vào dịp cuối năm và chuẩn bị cho Noel, Tết Dương lịch 2022.



Tại nhiều địa phương ÐBSCL như TP Cần Thơ. Hậu Giang, An Giang, Ðồng Tháp... giá xoài Ðài Loan da xanh loại 1 đang được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua trái cây ở mức 18.000-20.000 đồng/kg, trong khi cách nay hơn 4 tháng giá chỉ 4.000-5.000 đồng/kg. Giá xoài Ðài Loan da vàng loại 1 hiện ở mức 33.000-34.000 đồng/kg, còn xoài da vàng loại 2 có giá khoảng 10.000 đồng/kg. Mức giá này đã tăng hơn gấp 4 lần so với thời điểm giá giảm thấp kỷ lục vào hồi tháng 6 và tháng 7-2021. Theo nhiều tiểu thương, giá trái xoài có khả năng còn tăng và duy trì ở mức cao trong thời gian tới.